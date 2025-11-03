太晚吃早餐恐早死！別超過「這時間」 研究：延後1小時死亡率增11%

研究指出，太晚吃早餐容易早死。示意圖／翻攝自Pixabay

吃早餐的時間會影響健康？食安專家韋恩（楊世煒）指出，一項研究發現，早餐早一點吃比較好，早餐太晚吃容易早死。專家指出，若早餐時間從7點半推遲1小時，則在這34年間的研究期間死亡率將增加8%至11%。

食安專家韋恩在臉書粉專「韋恩的食農生活」中發布貼文，表示一篇發表在醫學期刊《Nature Communications Medicine》的研究，分析居住在英國的2945名42至94歲成人的健康數據，研究發現早餐早一點吃會比較好，如果太晚吃容易早死。

專家建議，依照現有資料顯示，起床後1小時內進食是好的。由於研究結果指出，早餐時間較晚吃的人，身心健康狀態會隨著年齡的增長而惡化，在生理方面面臨疲勞、心血管問題，但在心理方面則可能會出現憂鬱和焦慮。

此外，這個數據顯示，早餐時間較晚的人死亡率也較高。具體來說，若早餐時間從7點半推遲1小時，則在這34年間的研究期間死亡率將增加8%至11%。

韋恩認為，早餐的時間可能會影響生物鐘，並且這可能會影響身體的健康。如果用餐時間延遲，就會在胰島素敏感性降低和褪黑激素分泌增加的時間段攝取營養。因此耐糖能力，也就是指維持血糖正常的身體能力，和脂肪氧化，分解脂肪的身體能力會下降，這使得卡路里無法有效消耗，進而在體內堆積。



