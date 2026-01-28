太暈了！北市色警副所長戀上養生館妹 偷查情敵車籍「貼滿鹹濕字條」下場曝

台北市大安分局敦化南路派出所前副所長鄭晋東。翻攝網路

台北市大安分局敦化南路派出所前副所長鄭晋東在光顧養生館後，對其中一名小姐小雨（化名）暈得咪咪卯卯，竟以職權之便偷查情敵車籍資料，得手後在對方車上張貼許多不堪入目的字條，台北地檢署調查後，認為鄭男涉犯《個人資料保護法》，依法提起公訴。

北檢查出，鄭晋東對養生館女子「小雨」心生愛慕，去年2月15日，他發現小雨從一輛私人轎車下車，懷疑車上的張姓男子是他的情敵，隔天在派出所值班時，以發現交通違規車輛為由，要鄧姓員警幫他用系統查詢張男的車籍資料。

鄭男取得資料後，確認張男慣常的停車位置，從去年3月開始，經常深夜到張男車輛張貼字條，內容不堪入目，包括：「一直高潮」、「跟小雨打砲做愛是不是很爽」、「不要常常太早下班回去，偶爾也換換我」。

情敵看到這些字條後憤而提告，警方調查發現，張男根本沒有所謂「交通違規」情形，火速撤銷鄭男副所長職務並將他調至警備隊，鄭男到案後坦承有貼字條，但沒有恐嚇之意，查個資部分則予以否認。

警方將鄭男及幫忙查個資的鄧姓部屬2人函送北檢偵辦，北檢調查，認為鄭男《個人資料保護法》部份事證明確，依法提起公訴，鄧姓部屬則因不知情獲不起訴處分。



