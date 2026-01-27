太暖了！SuperJunior高雄開唱劃句點 清晨離台「一舉動」粉絲感動哭爆
記者胡時瑛、洪正達／高雄報導
南韓天團Super Junior來台演唱一次帶來北、高6場演出，最終於25日晚間唱完最後一場，不過「歐爸」們無法多做停留，26日清晨6點多便來到小港機場準備搭機離台，當中除了藝聲尚未離開外，其餘8名成員陸續抵達小港機場，將近500多歌迷已經提早守候他們到來，可見Super Junior即便出道多年人氣仍居高不下。
據了解，26日清晨6點多，Super Junior的專車陸續抵達小港機場航廈中，不少歌迷早在現場守候多時，當多輛保母車陸續開進停車場時，歌迷們以相當熱情的尖叫聲迎接，當「歐爸」們看到大陣仗歌迷時紛紛親切揮手，也向在場採訪的媒體親切的打招呼，可見其人氣歷經多年歷久不衰的原因。
不同於其他來台演出的韓星，圭賢、銀赫、東海等人還走到車後向大批粉絲揮手致意，照顧四周守候他們的歌迷，雖然時間很多，但還是讓粉絲感到相當貼心，直呼貼心、感動，就算整晚的守候也很值得。
不過在場的歌迷也發現，「歐爸」們似乎穿上非常保暖的羽絨外套搭機，原來南韓當地氣溫已來到0度，必須要提早準備，最後始源也親切的用中文祝賀採訪媒體「新年快樂」，讓早起上班的記者們倍感溫暖。
