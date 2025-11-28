太暖心！台北動物園灰頸冠鶴寶寶竟由黑頸冠鶴撫養長大

台北市立動物園鶴園近期成為遊客關注焦點，兩隻正在成長的冠鶴寶寶以其獨特的成長故事吸引眾人目光。其中最引人注目的是一隻由黑頸冠鶴「代理爸媽」細心撫育的灰頸冠鶴寶寶，牠的外貌正快速轉變，羽冠逐漸呈現金黃色澤，身形也已接近成鳥般修長。

這隻灰頸冠鶴寶寶於2025年7月下旬在鳥園水禽區誕生，保育員為了提高牠的存活率，決定將牠移至鶴園，交由一對黑頸冠鶴負責哺育。（圖/台北市立動物園提供）

這隻灰頸冠鶴寶寶於2025年7月下旬在鳥園水禽區誕生，由於該區域環境較為開放且複雜，保育員為了提高牠的存活率，決定將牠移至鶴園，交由一對黑頸冠鶴負責哺育。這對黑頸冠鶴代理爸媽展現出極佳的親職本能，每當有人靠近時，總會立即站到前方警戒，展現護子心切的天性。

在黑頸冠鶴爸媽的悉心照料下，小灰頸冠鶴已從原本乾草般的褐色絨羽，逐漸脫換成淺灰色羽毛。頭頂的黑色羽毛開始冒出，金黃色羽冠也如花朵綻放般生長。雖然目前牠的羽色仍混雜著黃褐斑紋，羽冠也尚未完全「蓬鬆」，但身形已大幅抽高，行動也越來越大膽，開始在園區內好奇地探索啄食。

黑頸冠鶴與灰頸冠鶴在外形上有明顯的差異。（圖/台北市立動物園提供）

鶴園內另一對黑頸冠鶴在今年9月初也成功孵出一隻寶寶。這隻小黑頸冠鶴同樣處於換羽期，正逐漸由咖啡色絨毛轉為灰色羽毛。雖然體型較同園區的小灰頸冠鶴小巧許多，但身形已開始變得修長。牠有時會窩在植栽間，需要遊客仔細尋找才能發現。

動物園方面提醒，觀察冠鶴成長的最佳方式是保持安靜、放輕動作，避免驚擾到牠們。想要欣賞灰、黑頸冠鶴不同成長階段的遊客，可把握機會前往鶴園，親眼見證這兩隻小冠鶴的可愛身影。

灰頸冠鶴寶寶的外貌正快速轉變，羽冠逐漸呈現金黃色澤，身形也已接近成鳥般修長。（圖/台北市立動物園提供）

