太暖！中和老伯賣過期品遭罰12萬 「霸氣金主」用普發一萬下架

隨著全民普發1萬元入帳，許多民眾已在規劃使用方式，最近有民眾分享，新北市中和區有位年邁阿伯經營雜貨店，但因販售過期產品遭罰共12萬元，他老闆索性用普發現金「下架」商品，引發討論。

有民眾留意到新北市中和區1位開雜貨店的老伯遭遇罰款窘境，他老闆用普發1萬元現金助阿伯度難關。（圖／民眾提供）

民眾「canonkuo」在Threads發文，他表示自家老闆對這次普發1萬元有別的規劃，「她想回饋給有需要的人，讓這一萬元，更具有意義」。剛好最近注意到新北市中和區圓通路上有間雜貨店，年邁的阿伯獨力經營多年，日前卻因販售過期商品，陸續被開罰2次共12萬元，該民眾的老闆得知此事，霸氣將普發現金全拿去該雜貨店消費，盼能替阿伯減輕罰款壓力。

廣告 廣告

該民眾提到，雜貨店阿伯年事已高且體力有限，走路都要用小碎步的方式，可見1位老人家顧店的難處。阿伯也說，自己不是故意要賣那些商品，是自己年紀大了，可能會疏於留意部分商品的有效期限，如果有人提醒，阿伯會下架商品。這番話也讓該民眾呼籲，希望大家可以用提醒方式取代檢舉。

貼文傳開後，不少網友留言按讚，「真的沒有人會故意賣過期的東西，其實稍微提醒一下就好幹嘛要去檢舉啊」、「善的循環才能讓台灣越來越好」、「人真好，謝謝你的善良」、「好棒喔！社會多一點這樣的人，世界會更美好」、「太暖心了啦」。

延伸閱讀

綠2026台北市長人選「誰最強」？蔣萬安被問到忍不住笑出來

「他」2028斷賴清德連任？2命理師異口同聲：蔣萬安有總統命

蔣萬安出手了！一殯舊址規劃明年出爐：城市再生起點