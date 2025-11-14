太暖！比丘尼、警察都來捐血 高鐵彰化站滿熱血

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】歲末寒意漸濃，高鐵彰化站今（14）日舉辦「寒冬送暖 捐血傳愛」公益活動，正值全台血庫告急之際，活動一早便吸引許多在地民眾、旅客及高鐵員工踴躍挽袖，甚至有比丘尼與警察加入行列，現場熱鬧又溫馨。

高鐵彰化站舉辦「寒冬送暖 捐血傳愛」活動，吸引在地民眾、旅客及員工踴躍捐血，最後共募集134袋熱血，為冬季血荒即時補上血源。（高鐵彰化站提供）

上午開始，來自田中、社頭與田尾等地的鄉親陸續報到，不少人開車、開貨車，也有人騎著腳踏車趕來捐血，十一月艷陽下，人人臉上都帶著「要做好事」的堅定笑容，讓整個車站洋溢善意熱流。

搶下「頭香」的是田中社大花藝班的許老師。她笑說，平常就有捐血習慣，日前在網路看到高鐵彰化站要辦活動，便趁空檔就近響應，「捐血可以幫助人，又有精美紀念品可以收藏，何樂而不為。」

同樣特別前來的是田中地區的釋自嚴師父。她表示，母親生前因重病曾多次仰賴輸血度過難關，因此她只要身體許可，就會把握每一次捐血機會，「有能力時回饋社會，是最應該做的事。」

任職安親班的蕭小姐則在上班前到場排隊，她說看見新聞報導冬季血荒嚴重，決定利用空檔盡一分心力。而田中警分局偵查隊長蕭登元也利用休假時特地到場，民眾笑稱「波麗士大人不只守護安全，也守護血庫」，展現鐵漢柔情的一面。

高鐵公司為感謝捐血人的熱情，也準備「高鐵造型眼罩枕」作為紀念品。二合一設計可同時作為頸枕、腰枕或遮光眼罩，實用又具紀念性，象徵公司向每位捐血者獻上最溫暖的謝意。

高鐵彰化站站長李元弼表示，「寒冬送暖 捐血傳愛」活動自2012年推出以來，今年已邁入第15年，彰化站也已連續第10次舉辦。他感謝鄉親與旅客的支持，本次活動出動一台捐血車，配置四名護理師及六個捐血床位，活動至下午4點半圓滿結束，共89人成功捐血，募集134袋熱血，為冬季血庫增添重要能量。