太暖！袁惟仁生前成植物人 張宇領軍星友創「小胖基金」月匯4萬

知名音樂人「小胖老師」袁惟仁2日病逝，享年57歲。在他長達8年的抗病過程中，圈內好友展現深厚情誼，不僅成立「小胖基金」長期援助，更有30位音樂人合力捐款，以實際行動詮釋演藝圈的溫情與義氣。

知名音樂人「小胖老師」袁惟仁病逝。（圖／翻攝袁惟仁 臉書）

袁惟仁生前在圈內擁有極佳人緣，包括張宇、十一郎夫妻檔、音樂人陳子鴻、陳建寧、巫啟賢、游鴻明、王治平及昔日「凡人二重唱」夥伴莫凡等人，紛紛解囊援助他的醫療費用。

袁惟仁（左）與張宇交情好。（圖／翻攝我愛貓大YT）

2018年袁惟仁在上海跌倒昏迷，後因跌倒陷入植物人狀態。雖然他當時正在錄製的節目單位替他繳清36萬元台幣的醫療保證金，並答應負擔全額醫療費，且當時陳建寧、王治平、陳子鴻、包小松、薛忠銘、周治平等30位音樂人，仍熱心合捐40萬元。

陳子鴻2日貼出袁惟仁姊姊的發文，證實他過世。（圖／翻攝陳子鴻 臉書）

張宇在第一時間挺身而出，與妻子十一郎發起了「小胖基金」募款活動，更設計了一次性臨時救援與一年捐2萬長期救援，透過圈內募款制度化地支援袁家。據悉基金每月匯4萬元給袁惟仁的媽媽、姊姊，含3萬元看護費、1萬元營養金。

