太會拍！紐約爆紅照像館 華人老闆拍出「證件神照」

美國紐約有一家在網路上爆紅的照相館，老闆是一名華人，大家口耳相傳，在這裡可以拍到紐約是最棒的證件照。吸引不少人慕名前往拍照，CNN記者也上門體驗，看到成品，直呼「這是她這輩子拍過最好的照片」。

一間位於紐約唐人街的華人照相館「梁氏數碼沖印」，憑藉著老闆的獨特拍攝技巧在網路上爆紅，吸引無數顧客慕名前往。這家外表不起眼的小店，被譽為能拍出紐約最棒證件照的隱藏寶藏，連CNN記者親自體驗後都讚嘆「這是她這輩子拍過最好的照片」。店內不斷傳出快門聲，顧客們都對老闆的拍攝成果感到滿意，有人甚至養成每月必訪的習慣，與老闆建立起如家人般的親密關係。

這間網路爆紅的照相館坐落在紐約市唐人街，招牌上寫著中文「梁氏數碼沖印」。雖然門面不起眼，但華人老闆的拍照技巧已紅遍網路，網友們口耳相傳，這裡能拍到紐約市最棒的證件照，甚至吸引專業攝影師慕名前來。

攝影師顧客Laura Fuchs分享，她當時底片剛好只剩下兩格，就想說拍一張老闆的照片，也請老闆幫她拍一張。還有一位熟客Sam，過去4年來每個月都會來拍一張照，已經與老闆Chunika Kesh成為朋友。Sam表示自己是個有固定習慣的人，一開始只是決定1月、2月、3月都要繼續來，結果這件事就變成一種無法停止的習慣。老闆Chunika Kesh還會熱情地問候Sam：「你看起來氣色很好耶」。

顧客們都非常喜歡老闆把他們拍出來的樣子。CNN記者Meena Duerson也親自前往體驗，想挖掘老闆拍照的祕訣。Meena Duerson表示，她在唐人街尋找這間店，發現它就像紐約市中一個隱藏的寶藏般的照相館。當被問到拍照祕訣時，照相館老闆Chunika Kesh謙虛地回應沒有什麼祕訣，其實不是他的功勞，而是被拍的人本身很放鬆，只要坐直一點，稍微放鬆就好。

CNN記者看到成品後驚嘆表示，這簡直是她這輩子別人幫她拍過最棒的一張照片，老闆則笑問她是否在開玩笑。有顧客表示，老闆人很親切，像家人一般。或許正是這份親切感，能讓顧客露出最自然的笑容，留下美美的照片。這種溫暖的氛圍和專業的拍攝技巧，讓這間小小的照相館成為紐約唐人街不可錯過的特色店家。

