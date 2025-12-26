太會拍！紐約爆紅照像館 華人老闆拍出「證件神照」
美國紐約有一家在網路上爆紅的照相館，老闆是一名華人，大家口耳相傳，在這裡可以拍到紐約是最棒的證件照。吸引不少人慕名前往拍照，CNN記者也上門體驗，看到成品，直呼「這是她這輩子拍過最好的照片」。
一間位於紐約唐人街的華人照相館「梁氏數碼沖印」，憑藉著老闆的獨特拍攝技巧在網路上爆紅，吸引無數顧客慕名前往。這家外表不起眼的小店，被譽為能拍出紐約最棒證件照的隱藏寶藏，連CNN記者親自體驗後都讚嘆「這是她這輩子拍過最好的照片」。店內不斷傳出快門聲，顧客們都對老闆的拍攝成果感到滿意，有人甚至養成每月必訪的習慣，與老闆建立起如家人般的親密關係。
這間網路爆紅的照相館坐落在紐約市唐人街，招牌上寫著中文「梁氏數碼沖印」。雖然門面不起眼，但華人老闆的拍照技巧已紅遍網路，網友們口耳相傳，這裡能拍到紐約市最棒的證件照，甚至吸引專業攝影師慕名前來。
攝影師顧客Laura Fuchs分享，她當時底片剛好只剩下兩格，就想說拍一張老闆的照片，也請老闆幫她拍一張。還有一位熟客Sam，過去4年來每個月都會來拍一張照，已經與老闆Chunika Kesh成為朋友。Sam表示自己是個有固定習慣的人，一開始只是決定1月、2月、3月都要繼續來，結果這件事就變成一種無法停止的習慣。老闆Chunika Kesh還會熱情地問候Sam：「你看起來氣色很好耶」。
顧客們都非常喜歡老闆把他們拍出來的樣子。CNN記者Meena Duerson也親自前往體驗，想挖掘老闆拍照的祕訣。Meena Duerson表示，她在唐人街尋找這間店，發現它就像紐約市中一個隱藏的寶藏般的照相館。當被問到拍照祕訣時，照相館老闆Chunika Kesh謙虛地回應沒有什麼祕訣，其實不是他的功勞，而是被拍的人本身很放鬆，只要坐直一點，稍微放鬆就好。
CNN記者看到成品後驚嘆表示，這簡直是她這輩子別人幫她拍過最棒的一張照片，老闆則笑問她是否在開玩笑。有顧客表示，老闆人很親切，像家人一般。或許正是這份親切感，能讓顧客露出最自然的笑容，留下美美的照片。這種溫暖的氛圍和專業的拍攝技巧，讓這間小小的照相館成為紐約唐人街不可錯過的特色店家。
更多 TVBS 報導
證件照超人來了！ 光復居民：災後穿得最乾淨一次
暖心豆乳雞！ 客人掉整包GG了 老闆「免費」再送一份
影響文化圈！ 川普改造「甘迺迪中心榮譽獎」 還欽點得獎者
夜市碳烤變「微波食品」！1.6星評價 業者：跟超商學的
其他人也在看
陳幸妤「私下真面目」牙醫學弟說了！超反差特質曝光
政治中心／綜合報導前總統陳水扁2008年卸任總統，儘管已過去17年，但時至今日「前第一家庭」各個成員的動向，仍是全台民眾關注的焦點之一。「網紅牙醫」史書華日前就在社群上傳一段10多年前的舊片段，透露「前第一千金」陳幸妤是自己的學姐，並點出對方私下「兩大特質」跟鏡頭前超反差。民視 ・ 23 小時前 ・ 440
被封日版梁文傑！日本美女大臣「絕美婚紗照曝光」：早已嫁給國家
日本首相高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，中日外交風暴就此展開。不過高市早苗在日本國內維持高民調，也連帶著幾位內閣官員都受到關注，其中人氣最高、被認為是隱藏王牌的是經濟安全保障擔當大臣小野田紀美，經常在記者會中犀利回答記者提問的她，甚至被封為「日版梁文傑」，其背景也引發台灣網友熱議，身為美日混血的她擁有亮麗外表，過去選美穿婚紗的照片也曝光，不過對於自三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 116
陳妍希聖誕曬美照「和喜歡的人一起過」 9歲兒罕露正臉：酷似陳曉
女星陳妍希在今年2月跟中國男星陳曉結束9年婚姻，恢復單身的她，將重心投入演藝工作，人氣再度攀上顛峰，而平常樂於分享生活的陳妍希，昨（25日）曬出慶祝聖誕節的照片，其中一張9歲兒子的正臉模樣，掀起大批網友討論。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 11
最美童星長大了！ 陳亮彤18歲成台灣「最年輕啦啦隊女孩」
童星出身的陳亮彤（亮亮）自小活躍於戲劇圈，在《多情城市》中一人分飾兩角的演技，讓觀眾印象深刻。最近她迎來18歲生日，昔日小女孩已出落得亭亭玉立，令人驚喜的是，陳亮彤還公開了自己的新身分，入選「洋基工程籃球隊」的洋基女孩，成為台灣年紀最小的啦啦隊女孩。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前 ・ 3
聊著聊著就對上眼！林心如分享與霍建華相戀契機 坦言從沒想過會在一起
節目中，主持人李維嘉詢問林心如，是否與霍建華一樣，歷經感情培養與磨合的過程。對此，她直言回應，一開始真的沒有想過會與對方成為戀人，更沒預料最終會步入婚姻。她表示，兩人認識時間長達10年，長期以朋友身分相處，「異性之間能夠當這麼久的朋友，一定是因為彼此有欣賞...CTWANT ・ 1 天前 ・ 8
謝京穎雙胞胎孕肚曝光！過聖誕休假安胎 外套超藏肚「根本看不出」
女星謝京穎與老公書偉結婚滿2年，上週才對外宣布懷上雙胞胎，25日聖誕節她再度透過社群平台分享近況，透露已正式開始休假安胎，目前孕肚尚未明顯，身體狀況良好，也向外界報平安。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 3
爆復合謝欣穎！王柏傑現身戶政事務所喊「最幸福的事」 女方身份引瘋猜
演員王柏傑日前與謝欣穎分手，24日在社群平台限時動態曬出一張「結婚登記」的背影照，只見畫面中一對新人坐在戶政事務所櫃檯前，女方戴著頭紗、氣氛溫馨，他並簡短寫下「今天最幸福的事」，瞬間引發網友熱議，瘋猜對方身份。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
南珉貞聖誕夜被求婚「嫁了」101點燈羞捧玫瑰花甜笑 幸福模樣粉全炸鍋
韓籍啦啦隊女神「富邦三本柱」南珉貞來台發展近2年，人氣一路攀升，成為球迷心中最具代表性的韓籍啦啦隊員之一。今年她第一次在台灣度過聖誕節，昨（25）日她社群平台instagram曬出多張捧著玫瑰花的高空夜景美照，畫面流出「被求婚」幸福氛圍，瞬間引發粉絲們紛紛炸鍋。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 14
《瘋神》香蕉大阪穿背心打卡 被酸「丟臉丟到國外」！他23字高EQ回擊
藝人香蕉（王俊傑）以表演Beatbox而聞名，踏入演藝圈後，成為節目《瘋神無雙》班底、《寶島神很大》主持人。近日香蕉與老婆Timmy飛往日本大阪旅遊，不過照片一曝光後，網友酸他「丟臉丟到國外」。對此，香蕉高EQ反擊。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 26
朱孝天道歉了！開撕F3、阿信翻車慘遭網友灌爆 他下秒「直接關留言」
「F4」成員朱孝天開撕相信音樂，於個人粉絲群連環爆料多個黑幕，並表明已前往國台辦配合調查，引發軒然大波。然而事件才消息延燒一天，昨（25）日深夜他突然態度大轉變，坦言自己在遭受網路暴力後情緒失控，發表有失妥當的言論，與國台辦有關言論也並非事實，並向外界致歉。朱孝天道歉後微博淪陷，遭中國網友罵爆，不料他竟直接將留言區關閉。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 59
古天樂宣傳《尋秦記》嗆記者「好奇怪的問題」 場面尷尬40秒
讓影迷苦候多年的經典港劇續作《尋秦記》電影版，日前正式定檔於跨年檔期上映。近日，監製兼主演古天樂率領林峯、宣萱、郭羡妮、滕麗名等原班人馬，以及新加盟的苗僑偉出席香港宣傳啟動禮。然而，在媒體聯訪環節，古天樂因不解記者的提問邏輯，現場展現了「冷面笑匠」般的直率回應，讓氣氛一度既尷尬又逗趣。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 23
禾浩辰求婚影片曝光！ 吳品潔落淚談「甜蜜細節」：你是這麼好的人
禾浩辰24日宣布向女友吳品潔求婚成功，身為這場浪漫求婚中的女主角，吳品潔在傍晚左右，也曬出被求婚時的影片，幸福地說：「每個日子，我都知道你是這麼好、這麼溫柔的人。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 12
朱孝天疑親揭隱疾自爆大巨蛋「假唱」？網不領情開轟
五月天阿信日前與「F3」言承旭、吳建豪、周渝民，在上海展開數場演唱會，結束後除了發文感謝F3，還不忘提及朱孝天，卻遭朱孝天開酸是講「場面話」。如今微博瘋傳數張對話截圖，內容只見疑似朱孝天的帳號爆料在台灣及北京鳥巢演出都是「假唱」，引發網友熱議。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 25
范姜彥豐聖誕節大合照曝光！胡釋安、席惟倫都在場
男星范姜彥豐今年10月公開與妻子粿粿正在談離婚的消息，還爆料女方與「王子」邱勝翊關係匪淺，掀起外界熱議。如今時隔2個月，粿粿、王子皆未在社群更新動態，范姜彥豐則在25日曬出聖誕節近況，更與圈內友人胡釋安、席惟倫等人同框。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
王宇婕健康亮紅燈！聖誕節前夕緊急開刀 自爆：比想像嚴重
【緯來新聞網】藝人王宇婕出道多年，累積不少戲劇作品，與會計師男友愛情長跑14年，感情甜蜜穩定，然而健緯來新聞網 ・ 17 小時前 ・ 3
獨／才傳復合謝欣穎！王柏傑突曬「結婚登記照」經紀人6字回應了
演員王柏傑日前才證實與謝欣穎分手，感情狀態備受外界關注，沒想到他24日突然在社群平台限時動態貼出一張「結婚登記」照，瞬間掀起熱議。對此，經紀人也出面回應照片中人物的「真實身份」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
破280萬粉絲的「史詩奶奶」玩家離世，78歲阿嬤級實況主遊戲人生走到最後
雖然在普通大眾的印象中，大多都會認為電玩遊戲的玩家絕大部分是年輕人。不過隨著科技的發展與進步，近年來許多長者也都有機會加入電玩遊戲之中，體驗這些自己兒孫輩沉迷的世界。而在今年聖誕佳節前夕就發生了一件憾事，國外一位被許多粉絲稱為「史詩奶奶」，Tiktok 粉絲 280 萬、Instagram 追蹤也破 85 萬的 78 歲玩家阿嬤宣布辭世，她的家人也感謝因為阿嬤電玩影片而追蹤她的粉絲們：「謝謝你們給她第二個家」。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 1
前女友吳品潔被求婚 邱宇辰大方送祝福「大談感情觀」
藝人吳品潔被禾浩辰求婚成功，過去她曾跟邱宇辰（毛弟）交往多年，即便分手，兩人關係依舊友好，吳品潔傳出喜訊後，邱宇辰也大方獻上祝福，直讚：「她是一個很好的女生，真心祝福他們幸福開心。」而邱宇辰最近也在節目中，侃侃而談自身的感情觀。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 發起對話
李多慧「排隊買丹丹」被抓包！高鐵上熱血開啃 超萌進食畫面曝
（記者洪承恩／綜合報導）南韓啦啦隊女神李多慧來台發展後人氣一路攀升，從樂天轉戰味全龍後聲勢不減，親民作風更是圈 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 9
男演員下戲後突朝短劇女星甩巴掌 遭質問竟笑稱：想練手勁
中國女星張乙萌憑藉古裝短劇《再無一眼入君心》打開知名度，亮麗的外型受到觀眾喜愛，近日，掀起關注的是，張乙萌透露在劇組休息期間，突然遭到一名男演員伸手賞巴掌，如今回想起事發當下，張乙萌也直呼：「慶幸他手裡沒有什麼尖銳物品」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 3