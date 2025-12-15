太會漲！華東再遭處置進「20分鐘盤」

▲記憶體股的華東16日起進入20分鐘撮合盤。（圖╱記者林汪靜攝）

[NOWnews今日新聞]

證交所與櫃買中心公告，自明（16）日起，華東、波若威與科嶠三檔上市櫃個股列入處置交易，將採分盤方式撮合。

波若威和科嶠為每5分鐘撮合一次，但華東因為短時間內又進入處置，交易撮合時間為每20分鐘一次。科嶠處置期間至12月30日，波若威和華東則到明年1月2日。

華東近6個營業日累積收盤漲幅達35.16%，近30個營業日漲幅更達139.22%，近90個營業日，漲幅高達325.28%；另在12月12日當天，沖銷成交量占比達76.15%。

廣告 廣告

值得注意的是，華東大股東華新麗華於12月12日公告將轉讓3000張持股，轉讓期間至明年1月14日止。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

華邦電砸23.32億元向艾斯摩爾買設備 法人目標價上看100元

一個月快賺贏一季！昇達科11月EPS 1.3元 快追上Q3

甲骨文豪砸1500億美元搶資料中心 外媒：為OpenAI大單提前備戰