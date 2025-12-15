太會漲！華東再遭處置進「20分鐘盤」
證交所與櫃買中心公告，自明（16）日起，華東、波若威與科嶠三檔上市櫃個股列入處置交易，將採分盤方式撮合。
波若威和科嶠為每5分鐘撮合一次，但華東因為短時間內又進入處置，交易撮合時間為每20分鐘一次。科嶠處置期間至12月30日，波若威和華東則到明年1月2日。
華東近6個營業日累積收盤漲幅達35.16%，近30個營業日漲幅更達139.22%，近90個營業日，漲幅高達325.28%；另在12月12日當天，沖銷成交量占比達76.15%。
值得注意的是，華東大股東華新麗華於12月12日公告將轉讓3000張持股，轉讓期間至明年1月14日止。
華邦電砸23.32億元向艾斯摩爾買設備 法人目標價上看100元
一個月快賺贏一季！昇達科11月EPS 1.3元 快追上Q3
甲骨文豪砸1500億美元搶資料中心 外媒：為OpenAI大單提前備戰
半導體軍火庫／從最不賺錢「電子部」 崇越靠這浪潮搖身一變年營收600億元
半導體材料整合服務龍頭崇越科技，今年累計營收已突破600億元刷新紀錄。然而，這家現為各大半導體廠重要供應鏈的公司，其前身竟是原公司裡最不賺錢的「電子部」。崇越科技董事長潘重良回憶，當年他與崇越科技創辦人、前經濟部長郭智輝都在崇越貿易工作，因為跟原公司理念不合而分道揚鑣，一夥人出來創業成立崇越科技。潘重良強調，當年正是郭智輝的獨到眼光，看準半導體產業即將起飛，看著半導體進展不斷加速，他也堅信「時機已經到了」。鏡報 ・ 14 小時前 ・ 13
目標價100元無望了？這「記憶體指標股」慘摔近半根 爆量42萬張登成交王
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數今（15）日開低78.23點至28,119.79點，最低一度下挫513.15點至27,684.87點，終場收在27,866.94點，下跌331.08...FTNN新聞網 ・ 7 小時前 ・ 6
博通一夜翻臉！重挫11%掀AI股雪崩 陸行之點名日月光、廣達等「9檔台廠」：這堂震撼教育躲不掉
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導美國AI晶片族群出現劇烈修正，博通（Broadcom）股價單日閃崩逾11%，成為市場焦點，也連帶拖累整體半導體板塊走弱，輝達（NV...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 28
半導體軍火庫／攜手日本信越化學 崇越握左右半導體生死關鍵材料
半導體材料的穩定供應與技術水準成為決定晶圓廠能否持續運作的「命脈」，自詡為台灣第一代石英業務的崇越科技董事長潘重良表示，當年台灣半導體剛起步，客戶還不是台積電、聯電，而是只有「工研院電子所」一家客戶，如今石英爐管已經成為先進製程不可或缺的材料，台積電甚至一次要準備三套備用，只怕地震震壞爐管讓產線停擺，這也讓崇越石英的產品交貨期超過10個月。鏡報 ・ 14 小時前 ・ 3
轉型能源事業超成功！「光碟大廠」爆量漲停達連3漲炸32.55% 1萬多人排隊等進場
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導錸德（2349）日前在法說會上釋出多項利多消息，引發近期股價強漲，目前已衝出連3漲32.55%的好表現，今（15）日則持續強勢，...FTNN新聞網 ・ 10 小時前 ・ 13
大同慘跌停！華映案判賠131億元信心喊話失靈 9.45萬張排隊等賣
大同（2371）接獲中國最高人民法院判決，須賠償中國華映科技人民幣30.29億元（約新台幣131億元）作為業績補償，市場擔憂今年恐出現每股高達6元虧損，儘管大同強調該判決在台灣並無執行力，但市場信心仍受到明顯衝擊。大同今早開盤即重挫近10%，股價下跌至31.6元打入跌停，賣壓湧現，委賣張數高達9.45萬張。Yahoo奇摩股市 ・ 10 小時前 ・ 51
AI液冷全面爆發！花旗強烈看好「2家散熱大廠」 這檔Q3 EPS季增515%超亮眼
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導全球AI科技急遽發展，對算力的要求也越發高漲，在伺服器熱設計功耗（TDP）不斷成長的情況下，散熱模組規格正逐漸自氣冷轉往...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
大同多事之秋 營運挑戰艱鉅
大同今年營運可說屋漏偏逢連夜雨，4月遭工程會停權三年，公家標案案源出現大缺口，近日與中國華映間的官司又遭大陸法院判賠約131億元定讞，今年恐出現每股高達6元虧損泥淖。三立集團董事長張榮華豪砸50多億元入主大同後，營運挑戰更形艱鉅，如何擺脫「大同只能靠處分資產獲利」的標籤，考驗新經營團隊的能力。工商時報 ・ 17 小時前 ・ 20
鴻海跌近3%陷220元保衛戰 分析師曝3關鍵勸：介入先別急
國際電子代工大廠鴻海（2317）今（15）日股價持續走弱，一度觸及220.5元、跌幅約2.8%，與護國神山台積電（2330）同為龍頭權值股中跌勢較重的個股。啟發投顧分析師郭憲政強調，籌碼面、技術面、消息面短期都不利鴻海，暫陷空方控盤格局，股價可能回測210元以下融資斷頭價，若要介入建議先停看聽。Yahoo奇摩股市 ・ 11 小時前 ・ 2
今年第8大！台股一度跌逾500點 股市名師喊：是好買點
博通財報不如市場預期，美股暴跌，台股今（15）日開低走低，早盤一路向下探底，盤中最低跌至27687點，下跌511點，失守2萬8關卡，創下今年第8大，專家表示，博通財報還是優於預期，台股目前漲多拉回，反而是好買點。Yahoo奇摩股市 ・ 12 小時前 ・ 13
記憶體股還有戲？專家估美光財報亮眼 華邦電、南亞科繼續飆
美光科技（Micron）即將在周四（18日）清晨公布其2026財年第一季度財報，華爾街分析師普遍預期美光將繳出亮眼成績單，預測該季營收約為127.22億美元，非GAAP每股盈餘預計約為3.656美元，高盛更預期營收可能達到132億美元、每股收益（EPS）4.15美元，雙雙高於市場普遍預期。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 1
iRobot申請破產！中國杉川機器人收購100%股權：曾經的掃地機器人龍頭，為何被迫走向私有化？
美國掃地機器人龍頭品牌 iRobot 正在啟動破產重整程序，並將由深圳 PICEA 機器人及其子公司 Santrum 收購控股。數位時代 ・ 5 小時前 ・ 160
投信年底火力全開？資金鎖定6檔作帳黑馬 AI之外「這檔重電股」意外成焦點...投資人震驚
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導距離年底封關只剩最後十多個交易日，投信為了衝刺年度績效，作帳動作明顯加溫。隨著台股本周再創歷史新高，部分個股不僅沒...FTNN新聞網 ・ 14 小時前 ・ 3
《基金》他甩賣50張00919 老手斷言跳錯車
【時報-台北電】季配高息人氣指標00919（群益台灣精選高息）除息秀明（16）日登場，近日股價明顯轉強，引發存股族好奇，紛紛表示「今天漲好多」、「強到沒朋友」，還有網友逢高調節，一口氣出脫50張，以每張獲利1000元計算，對5萬元秒入袋大感開心。投資專家則認為，金融股今年獲利優異，明年受惠降息循環表現還會更好，現在其實是高含金ETF的好買點，不建議跳車金融股與高息ETF。 理財達人《要不要來點稀飯套餐》就上周五（12日）股價走勢表示，00919日漲0.96%，不僅優於00878（國泰永續高股息）的0.52%，也高於0056（元大高股息）與0050（元大台灣50）各0.33%、0.16%的表現。 至於為何00919會漲這麼多？他分析價格明顯溢價、成分股大漲帶動淨值與股價上漲是可能的2大原因，但因為00929在12日淨值為22.25元，高於收盤價的22.17元，仍處折價狀態，顯然不是市場亂追價導致。 因此，00919日漲0.96%的主因，來自「成分股表現」推升，由於40檔成分股中，日漲超過1%的就有14檔，其中以第11大持股漢唐上漲5.46%最多，但前3大成分股為國泰金、中信金、富邦金，由時報資訊 ・ 10 小時前 ・ 2
三大法人資金瘋狂湧入！捧43.9億搶進華邦電…又砸13億狂掃「這檔」4萬3千張
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股加權指數上週（12/8~12/12）週漲217.13點、漲幅0.78%，收在28198.02點，據證交所盤後公布籌碼動向，三大法人上週買超47...FTNN新聞網 ・ 23 小時前 ・ 6
股匯雙殺！新台幣收盤貶1.78角逼近31.4字頭 專家：還會震盪
股匯雙殺！台股一度跌逾500點，新台幣兌美元今（15）日盤中最低觸及31.31元，跌逾1角，匯價創12月5日以來、2周最低，目前回到31.2元關卡附近震盪，專家指出，短線仍可能有約兩角的震盪整理空間，但守穩31.2元價位的機率相對偏高。Yahoo奇摩股市 ・ 10 小時前 ・ 24
開盤／AI信仰崩塌！大盤暴跌513點 智邦重摔60元、台積電慘跌35元
台股開盤即崩！受到美股科技股上週五（12日）重挫拖累，台股今（15）日早盤開盤後一路急殺，大盤暴跌超過513點，盤中最低一度下探至27,160點，權值雙雄全面失守，台積電重摔35元至1,445元、智邦更慘跌60元來到1,095元，市場驚呼「AI熱退、台股血流成河」。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 4
法人齊抽手台積電領跌 台股黑色星期一跳水331點/GDP衝高點調薪只3%？勞工再成犧牲品/大同爆雷拖累 機器人族群成箭靶｜Yahoo財經掃描
美股上周五在甲骨文、博通接連釋出利空消息，加深市場對AI估值與投資回報的疑慮之下，科技股賣壓湧現，且投資人也轉向觀望美國關稅政策動向與本周將公布的就業、零售等經濟數據，四大指數全面收黑，道瓊下跌0.51%、那斯達克跌1.69%、標普500指數跌1.07%、費城半導體指數重挫5.10%。 個股表現方面，博通因市場擔憂其AI相關業務獲利能力與成長動能，股價暴跌11.43%；輝達下跌3.27%，反映AI概念股整體評價修正；美光因市場對短線漲多與即將公布財報保持戒心，股價下挫6.7%；英特爾下跌4.3%，艾司摩爾同步回落3.74%，半導體設備與晶片族群全面承壓，台積電ADR亦重挫4.2%。 亞股今日表現偏弱，日股下跌1.31%，韓股重挫1.84%、港股與陸股也同步回檔。 台股今（15）日承接美股「AI黑色星期五」賣壓，加權指數終場收27,866.94點、下跌331.08點，成交金額4,375.9億元，盤中一度急挫513點，探27,684.87點，摜破28K及5日線、10日線，台積電(2330)、鴻海(2317)、國巨(2327)等電子股成為殺盤重心；資金轉向非電族群與題材股避風，聯發科(2454)、台塑(1301)、台塑化(6505)、中鋼(2002)、台泥(1101)相對抗跌，低軌衛星與太陽能族群逆勢點火，元晶(6443)亮燈漲停，帶動天方能源(3073)、聯合再生(3576)、茂迪(6244)走強，運輸與軍工族群亦有表態，龍德造船(6753)、IET-KY(4971)鎖漲停，雷虎(8033)、陽明(2609)、華航(2610)、長榮航(2618)同步收紅。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 3 小時前 ・ 5
作帳行情啟動 3產業投信狂買
進入年底前傳統作帳行情，投信自11月以來開始大量買超台股，統計11月至今買超集中市場261億元，增添年底作帳行情可看度，觀察投信資金轉向今年高獲利的金控、營運轉強的記憶體、營運看俏的台積電等AI供應鏈股為主。工商時報 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
台股ETF除息周 三檔出眾
本周總計將有17檔台股ETF將進行除息，吸引306.8萬位受益人關注，其中以預估年化配息率來看，中信綠能及電動車（00896）、群益台灣精選高息（00919）、大華優利高填息30（00918）三檔都衝上10％以上最受到市場關注，其餘一半以上也有超過5％以上的配息率。工商時報 ・ 17 小時前 ・ 發起對話