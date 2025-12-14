太會行銷？學生2樓辦活動「零成本抽成」1樓店家 逢甲大學：學生已致歉

炸雞店老闆（圖）被行銷系學生提出要0成本抽成，引發爭議。翻攝炸雞店老闆IG



真的太會行銷？逢甲大學行銷系學生日前準備一場活動，因為是2樓包場活動，預估人流會有170人，因此學生向1樓炸雞店提出合作案，學生向炸雞店老闆提出「8、2分帳」模式，但老闆當場拒絕，事後卻引發學生在網路發文嗆聲，掀起輿論爭議。對此，逢甲校方也發聲了，表示學生已向店家致歉。

根據指出，該事件發生在11月包場活動籌備期間，逢甲行銷系的學生因為包下2樓場地舉辦活動，該場地會經過1樓炸雞店。

因此學生就突發奇想，向1樓炸雞店提出合作要求，讓參與活動的成員買炸雞，事後抽取2成費用。

廣告 廣告

但是，學生什麼都沒做，就想要「0成本抽成」的做法，炸雞店老闆火大直接拒絕，除了對這種合作方式無法接受，並直言希望學生不要再提相關要求。

遭到店家拒絕後，1名女學生在Threads發文，指控炸雞店老闆態度惡劣，甚至以「是沒打狂犬病疫苗還是怎樣」等語羞辱對方。貼文曝光後，引來大量網友撻伐，質疑學生行為已逾越基本禮貌。炸雞店老闆也發文還原過程，反控學生開口就要求抽成，態度讓人難以接受。

風波延燒後，女學生刪文並關閉帳號，活動幹部則出面道歉，坦承溝通方式與判斷失當，表示事件讓團隊深刻反省。對此，逢甲大學回應，學生已正式向商家致歉，校方肯定學生願意面對錯誤、負起責任，未來也將持續強化學生在社會參與與溝通倫理方面的教育，避免類似情況再次發生。

更多太報報導

中台禪寺師兄性侵師弟 飲料摻FM2迷昏！8天狂犯8次

他捐精14國「生出197娃」竟帶致癌基因！發病機率高達90%

忘了藥名！她畫「火柴人」 藥局老闆「靈光一閃」命中…網讚：太用心了