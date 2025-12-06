太會選！1000元交換禮物送「1小物」 一票人狂讚

一到歲末年終，最讓人期待的莫過於聖誕節的交換禮物環節了。（示意圖／翻攝自pexels）





一到歲末年終，最讓人期待的莫過於聖誕節的交換禮物環節了！抽禮物時的興奮與打開禮物時的驚喜或驚嚇，總是為派對增添無限樂趣。不過，每到此時，究竟要送什麼禮物才不失禮又夠有梗，總讓大家絞盡腦汁。最近，在眾多交換禮物中，一款「實用又保值」的禮物在網路上引起熱議，被網友封為「交換禮物界的模範生」。

一到歲末年終，最讓人期待的莫過於聖誕節的交換禮物環節了。（示意圖／翻攝自pexels）

近日，有網友在社群平台分享了自己收到的交換禮物，引發熱烈討論。這份禮物是一款招財貓造型的迷你金飾。由於該場交換禮物的價格上限為1000元，這枚金飾雖然是真金，但體積小到幾乎看不出形狀。

該場交換禮物的價格上限為1000元。（示意圖／東森新聞）

儘管體積迷你，這份禮物卻獲得其他網友的一致好評，被大讚是「交換禮物界的模範生」。許多網友認為，這份禮物雖然小但有保值性，巧妙地結合了實用與創意（在，成功避開了許多人擔心收到「廢物」的雷區，兼具保值性與驚喜感。

每年聖誕節，交換禮物總是讓大家絞盡腦汁。若想送出實用又不失趣味的禮物，不妨掌握以下三大原則，讓你成為派對中最受歡迎的送禮達人：

1.實用性高：

這是最基本的原則。可以選擇生活消耗品，如高級護手霜、特色咖啡包、質感餐具組、造型擴香儀等，這些物品通常不會閒置，也不會有尺寸不合的問題。

2.符合預算且保值：

若預算較高，可選擇家電類產品如氣炸鍋、智能手錶等；若預算有限，則可選擇像上述新聞中提到的迷你金飾等有保值性的小物，或是可轉賣性高的品牌商品。

3.有趣但不惡搞：

避免送出容易讓人困擾的「地雷」禮物，例如過度個人化的物品、過期的食物、難以處理的大型玩偶等。可以選擇充滿趣味性的造型零食、實用的辦公室紓壓小物，或是一張高面額的禮物卡，讓對方能自行挑選喜歡的商品，才是最保險又不失心意的做法。

今年聖誕節，不妨花點巧思，送出兼具心意與實用性的禮物，讓收到的人都能有個開心的年末驚喜。

