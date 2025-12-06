太會選！1000元交換禮物送「1小物」 一票人狂讚
一到歲末年終，最讓人期待的莫過於聖誕節的交換禮物環節了！抽禮物時的興奮與打開禮物時的驚喜或驚嚇，總是為派對增添無限樂趣。不過，每到此時，究竟要送什麼禮物才不失禮又夠有梗，總讓大家絞盡腦汁。最近，在眾多交換禮物中，一款「實用又保值」的禮物在網路上引起熱議，被網友封為「交換禮物界的模範生」。
近日，有網友在社群平台分享了自己收到的交換禮物，引發熱烈討論。這份禮物是一款招財貓造型的迷你金飾。由於該場交換禮物的價格上限為1000元，這枚金飾雖然是真金，但體積小到幾乎看不出形狀。
儘管體積迷你，這份禮物卻獲得其他網友的一致好評，被大讚是「交換禮物界的模範生」。許多網友認為，這份禮物雖然小但有保值性，巧妙地結合了實用與創意（在，成功避開了許多人擔心收到「廢物」的雷區，兼具保值性與驚喜感。
每年聖誕節，交換禮物總是讓大家絞盡腦汁。若想送出實用又不失趣味的禮物，不妨掌握以下三大原則，讓你成為派對中最受歡迎的送禮達人：
1.實用性高：
這是最基本的原則。可以選擇生活消耗品，如高級護手霜、特色咖啡包、質感餐具組、造型擴香儀等，這些物品通常不會閒置，也不會有尺寸不合的問題。
2.符合預算且保值：
若預算較高，可選擇家電類產品如氣炸鍋、智能手錶等；若預算有限，則可選擇像上述新聞中提到的迷你金飾等有保值性的小物，或是可轉賣性高的品牌商品。
3.有趣但不惡搞：
避免送出容易讓人困擾的「地雷」禮物，例如過度個人化的物品、過期的食物、難以處理的大型玩偶等。可以選擇充滿趣味性的造型零食、實用的辦公室紓壓小物，或是一張高面額的禮物卡，讓對方能自行挑選喜歡的商品，才是最保險又不失心意的做法。
今年聖誕節，不妨花點巧思，送出兼具心意與實用性的禮物，讓收到的人都能有個開心的年末驚喜。
更多東森新聞報導
影／交換禮物...換到「活青蛙」？！女徒手抓起引熱議
小學兒交換禮物默默收廢物！媽想跟老師說 網全勸阻了
聖誕節6大禁忌一次看！聖誕燈泡掛房間 易招爛桃花
其他人也在看
大樂透今晚頭獎1.3億！3星座運勢旺 喜接意外之財
大樂透今（5日）晚間開獎，頭獎上看1.3億元。《搜狐網》命理專欄點名「3星座」運勢大爆發，財運超旺，買彩券有機會中獎。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
最低$899起開搶！NIKE特賣會Dunk Low、Air Jordan、Blazer超低價，結帳再打79折，必搶名單一次看
這波NIKE最低$899起真的不用猶豫。這篇已經幫你整理好人氣、穿搭、舒適都最強的 NIKE鞋熱門清單，趁品牌日衝一波，錯過真的會捶心肝。Yahoo好好買 ・ 1 天前 ・ 發起對話
雙12優惠2025全攻略：iHerb限量品下殺35折、Longchamp人氣美包5折起、Olive Young全年最狂-77%、人氣行李箱20+30吋三千初限搶【Yahoo Chill Buy年末購物趴】
黑色星期五、雙12購物節接力報到，2025年末購物戰即將進入最終回。Longchamp話題度超高的美包下殺5折起、Olive Young全年最殺23折up、iHerb限量超殺35折起...「揪愛Mei」整理了27家好康優惠，直接送上商場連結，讓你一秒進入血拚戰場開逛！此外還將不斷更新各品牌資訊，一篇掌握12月所有優惠，輕鬆搶便宜、手刀賺好康。Yahoo夯好物 ・ 1 天前 ・ 2
4大超商「咖啡買12送12、珍奶買2送2」 泡麵買1送1只有3天
4大超商週末優惠來了！7-ELEVEN黑糖珍珠撞奶買2送2、特大濃萃美式買12送12；全家開心果霜淇淋5支188元，現煮茶原茶買1送1；萊爾富指定泡麵、氣泡水買1送1；OKmart指定餅乾加12元多一件、指定熱飲任選2件99元。（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
Panasonic品牌日超狂回饋 ♥︎ 夢幻家電8大爆品，除濕機、洗脫烘年末超甜價！
歲末年終想幫家裡換新氣象？Panasonic品牌日強勢來襲！不管你想找抗潮除濕神器、解放雙手的洗脫烘，還是全家都愛的頂級按摩椅，這次通通誠意下殺。精選8款網路高評價＋超狂折扣＋獨家新品，從視聽娛樂到紓壓保養一次滿足，限時狂歡大降價，現在入手CP值最高，居家生活質感瞬間大升級！Yahoo好好買 ・ 10 小時前 ・ 發起對話
今彩539頭獎開出3注！獎落這2縣市 大樂透再槓
今彩539今（5）晚獎號開出02、03、16、17、29，派彩結果出爐，頭獎有3注中獎，每注獎金8百萬，分別從台中市「錢大祖彩券行」、「元發彩券行」與台北市的「金沙彩券行」開出。而大樂透本期頭獎再槓，台視新聞網 ・ 22 小時前 ・ 1
歲末吃鍋！火鍋/麻辣鍋/火鍋吃到飽/超值餐券限搶優惠｜鼎王消費滿額梅花豬買1送1、石二鍋憑券換特色菜品！海底撈、涮乃葉、王品集團...最新優惠懶人包
這篇懶人包整理了11家人氣鍋物的實用資訊，除了最新優惠、營業時間、訂位方式，更貼心找到了即買即用的超值餐券！包括鼎王、聚、海底撈、涮乃葉、無老鍋...全都有便宜可撿。若搭配平台不定時推出的優惠活動，還能折上折超划算！Yahoo夯好物 ・ 1 個月前 ・ 發起對話
趁年末折扣撿便宜！萬元預算送禮推薦：施華洛世奇戒指、手環超美又不貴，小CK人氣包三千有找 | 揪愛Mei
歲末家庭聚會多，長輩親友送禮，或是想要好好慰勞自己，這篇購物達人「揪愛Mei」幫大家做好禮物攻略，蒐羅飾品、包包與時尚配件，還順便幫你控制預算不超過萬元，絕對是超級高CP值，開心又時尚！絕對無法抵擋閃閃發亮的施華洛世奇首飾配件啦～Yahoo夯好物 ・ 8 個月前 ・ 發起對話
Joeman爆熱戀蕭伊！激瘦近照「撞臉林俊傑」網驚：JJ還是九妹？
百萬YouTuber Joeman（九妹）2023年7月宣布與妮婭（Niya）分手後，近日登上乾媽吳淡如節目，談及感情狀態疑似默認有新歡，女方則被起底似乎是網紅蕭伊。一舉一動備受關注的他，近日前往杜拜旅遊，意外撞臉金曲歌王林俊傑，也掀起網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 14
驚！年輕男去露營….1個月後「手掌1症狀」 竟感染梅毒了
醫師蘇信豪表示，最近他在診間遇到一位年輕男性患者，一臉無奈地伸出雙手地說，他一個月前去露營，回來後手掌就出現紅色斑點，不知是毒蟲咬到，或接觸到髒東西過敏。因此，男子去藥局買了止癢藥膏、類固醇藥膏，擦了一個月未見好轉，不痛不癢，但反而更多了。經抽血檢測，男子確實感染了「梅毒」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 104
全聯鯛魚排…解冤：毒被放大10倍！29歲女研究助理握生殺刀 離職真相曝
這黑鍋誰扛？高雄市衛生局日前驗出全聯台灣鯛魚排含有動物禁藥，朔源已賣出4000片，被吃下肚的難估算，引發食安恐慌。雲林供應商「口湖漁類生產合作社」背負罪名，自行送檢卻顯示「恩氟喹啉羧酸未檢出」，事件陷入羅生門。強調兩者不同檢體的高雄市衛生局，昨（4）晚一改強硬態度，由局長率領副局長、檢驗科長90度鞠躬道歉，並將錯指向已離職、29歲陳姓女研究助理擅自將電腦參數放大十倍，導致一錯再錯。只是陳女離職時間點敏感，就在完成整份報告後；對此，衛生局說，對方是因考上高普考離職，是既定非突然。然而這也凸顯牽動國人食安、產業的「毒指控」竟是由一個人負責生殺大權。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 278
看好誰當台中市長？9.9萬網友投票超震撼 ：「她」領先江啟臣
2026年地方選舉在即，各縣市已陸續推出候選人。台中市長部分，民進黨定調由何欣純出戰，國民黨立委楊瓊瓔喊出「準備好了」，民眾黨立委麥玉珍也有意參選，而立法院副院長江啟臣呼聲最高。對此，最新網路投票針對4人進行調查，第1名以楊瓊瓔31.8%領先，江啟臣位居第2，2人差距很小。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 177
護王子到最後？粿粿、范姜彥豐離婚協議談妥，爆額外加碼「１條件」
粿粿和范姜彥豐已談妥離婚協議，粿將支付一筆她可負擔的贍養費，但有額外「１條件」。造咖 ・ 1 天前 ・ 67
入冬最強冷空氣要來了！恐達「大陸冷氣團等級」 這天急凍跌至10度
週末天氣好轉，不少地區都有望見到陽光。但氣象粉專「天氣風險」提醒，下週一（8日）清晨將有新一波東北季風南下，雖然降溫影響不大，但下週六（14日）恐有入冬以來最強冷空氣南下，屆時北部、東北部低溫可能下探10度，有機會挑戰大陸冷氣團。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 14
羅志祥驚傳結婚生子！首露面全說了 驗DNA證明親子關係
藝人羅志祥近日推出新書《你可以笑我這個人，但請不要笑我的舞台》，卻因書中提到與經紀人小霜合作 27 年的深厚情誼，再度遭網路惡意揣測兩人「關係不尋常」。甚至有不實謠言影射小霜的一對混血兒女「其實是羅志祥親生」，引發社群瘋傳。面對無端攻擊，小霜日前主動在社群公開親子鑑定報告，結果顯示「親子關係為 0%」，正式替羅志祥與孩子還清白。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 22
NBA／嘆好友遭無情對待！ 甜瓜告誡戴維斯和威少：小心別成下個保羅
「控衛之神」保羅（Chris Paul）3日驚傳和快艇分道揚鑣，「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）在節目《7 PM in Brooklyn》上不但相當心疼好友的處境，他還向戴維斯（Anthony Davis）、威斯布魯克（Russell Westbrook）和德羅森（DeMar DeRozan）3人喊話，要他們小心別變成下個保羅。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 1
蘋果、三星都輸了！日本手機市占率最高品牌竟是「它」
蘋果、三星都輸了！日本手機市占率最高品牌竟是「它」EBC東森新聞 ・ 6 小時前 ・ 12
粿粿傳談定百萬離婚費！要求「范姜彥豐不咬王子」
明星夫妻檔范姜彥豐、粿粿（江瑋琳）的婚變延燒一個多月，今（5日）傳出重大進展。據悉，兩人經過協商，談好百萬贍養費，粿粿還要求范姜彥豐簽下離婚協議後，不再出面咬王子（邱勝翊）。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 97
不是0050也不是0056！他點名兩檔「黑馬ETF」：真的押對寶了
[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導ETF話題滿天飛，大家不是喊0050就是推0056，但真的只有這兩檔能存嗎？近日一名網友分享自己的投資心法，大膽點名兩檔「...FTNN新聞網 ・ 8 小時前 ・ 1
AAA頒獎／林俊傑《背對背擁抱》唱一半！大咖歌手衝上台 網全跪了
林俊傑獲得「2025年度藝人獎」玩笑說：「我原本以為只是受邀來唱歌的，沒想到竟然也有我的份」，笑翻大家。而除了登台領獎外，也深情演唱《修煉愛情》全場一起大合唱，更驚喜合體曹承衍WOODZ深情合唱《背對背擁抱》，WOODZ標準中文發音，深情投入演出，讓全場5萬粉陶醉其中。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 1