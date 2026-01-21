太有梗！「foodpanda」年前彩券行、廟口舉牌畫面吸引目光

(圖／翻攝 Threads)

【警政時報 薛秀蓮 ／台北報導】年關將近，大家都在想辦法發財，foodpanda卻選擇直接把心聲寫上牌子舉出來！近日，民眾在台北市彩券行前目擊到特別的街頭舉牌行動，看板上寫著「別人有偏財運，你只有偏頭痛」，用幽默又中肯的語氣，精準打中許多人對財運的焦慮與無奈，引發網友拍照分享，在社群上掀起討論。也有網友發文在附近的土地公廟看見類似的舉牌。

這場舉牌活動由foodpanda策劃，選在年節氣氛濃厚的彩券行與廟宇前舉行，巧妙結合拜拜求財與買彩券試手氣的生活場景，讓看似平凡的街景瞬間充滿共鳴與趣味。舉牌文案宛如現代社畜的內心獨白，既好笑又心酸，讓不少路人忍不住停下腳步拍照分享，成為網路上新一波轉發熱點。

在這場話題行銷背後更曝光了foodpanda春節外送員招募活動：只要在春節期間加入外送行列，不僅跑一單就能獲得2千元獎勵，還有機會抽中最高2萬元的大紅包。

(圖／翻攝 Facebook)

不少網友對於這波舉牌行動十分有感，留言表示：「怎麼每個牌都像在罵我，我卻甘願被罵」、「看到偏頭痛那塊我直接笑噴，太懂上班族了」、「我原本也想買彩券，結果決定還是申請外送比較快」、「廟口那張我也有看到！文案太真實」、「原本想拜拜求財神，結果被foodpanda當頭棒喝」！

