太棒了！灣聲樂團2026新年音樂會預告將前進歐洲巡演 讓世界聽見臺灣

資深記者鍾志鵬 / 台北報導

當世界還沉浸在2026一開始的煙火與倒數聲喜悅中時，臺灣《灣聲樂團》用音樂向世界問好。連續8年《灣聲樂團》站上國家音樂廳，以歷年最高規格的交響樂團＋150人合唱編制，展開和動人心的2026新年音樂會。這不只是一場新年音樂會，更有一個重要宣告：臺灣的音樂，將大步走向歐洲，讓世界【聽見臺灣】。

太棒了！灣聲樂團2026新年音樂會預告將歐洲巡演，讓世界聽見臺灣。圖為 指揮老師 李哲藝。（圖／灣聲樂團提供）

《灣聲樂團》用音樂向世界問好 2026新年音樂會轟動台北

連續八年，灣聲樂團用音樂為臺灣寫下新年記憶。自 2019 年開辦《臺灣的聲音 新年音樂會》以來，年年以不同主題回應臺灣人的共同生命經驗，從民歌、流行音樂、傳統戲曲、電影到文學，每一場都像一次集體回望，也是一種文化自信的累積2026 年新年音樂會，選在 1 月 1 日下午兩點在【國家音樂廳】登場，以八年來最高規格的交響合唱編制，結合金曲肯定與臺灣原創精神，透過現場、電視與網路轉播，為新的一年奏出希望的第一個音符。

2026《臺灣的聲音 新年音樂會》八年來最強陣容

這場新年音樂會，由灣聲樂團音樂總監 李哲藝擔任指揮，攜手台北愛樂合唱團與高雄市交響樂團，三團合體，組成超過 150 人的交響合唱編制，堪稱歷年之最。導聆由榮獲 15 座廣播金鐘獎的張翰揚擔綱，用深入淺出的方式，引領觀眾聽懂旋律背後的文化密碼，讓音樂會不只是「好聽」，更「聽得懂」。

太棒了！灣聲樂團2026新年音樂會預告將歐洲巡演，讓世界聽見臺灣。圖為 導聆者15 座廣播金鐘獎得主張翰揚。（圖／灣聲樂團提供）

太棒了！灣聲樂團2026新年音樂會預告將歐洲巡演，讓世界聽見臺灣。圖為 豎琴老師LULU。（圖／灣聲樂團提供）

《港都綺緣》首演十年之後 原班人馬台北重逢

高雄市交響樂團委託創作的大提琴協奏曲《港都綺緣》，由日內瓦國際大賽首獎得主、曾任巴伐利亞廣播交響樂團首席的大提琴家楊文信擔任獨奏。特別的是，這首作品十年前的首演組合，正是楊文信與高雄市交響樂團。十年後再度於國家音樂廳同台，不只是音樂重現，更是一段臺灣音樂歷史的珍貴回歸。

音樂會三大演出作品 層層鋪陳臺灣的聲音風景

1.《弦上流雲》取材自歌仔戲《操琴調》，熟悉的戲曲旋律，在交響樂團的詮釋下，化為嶄新的聲音層次。



2.《港都綺緣》則以高雄城市發展為主軸，從漁港到國際商港，旋律隨著歷史推進，悄悄藏入一首臺灣民謠，象徵傳統走向現代。



3.壓軸作品《瘋原祭》，為入圍第 29 屆傳藝金曲獎四項、並榮獲「最佳專輯製作人獎」的重量級創作。全曲長達 60 分鐘、九個樂章，取材自臺灣九個原住民族的傳統歌謠。指揮李哲藝深入部落採集聲音、訪談耆老，將原民歌聲與西方交響結構融合，讓這片土地最古老的聲音，成為能與世界對話的當代音樂語言。

太棒了！灣聲樂團2026新年音樂會預告將歐洲巡演，讓世界聽見臺灣。圖為 大提琴獨奏家楊文信。（圖／灣聲樂團提供）

2026新年第一天 讓世界聽見臺灣

回顧 2025 年，《灣聲樂團》用比語言更有力量的方式，讓臺灣走向世界。音樂總監李哲藝始終堅持一件事：讓臺灣的聲音，被完整、被尊重地聽見。也宣告2026 年夏天，《灣聲樂團》將帶著臺灣音樂，走進歐洲……….

太棒了！灣聲樂團2026新年音樂會預告將歐洲巡演 讓世界聽見臺灣（圖／灣聲樂團提供）

太棒了！灣聲樂團2026新年音樂會預告將歐洲巡演，讓世界聽見臺灣。（圖／灣聲樂團提供）

太棒了！灣聲樂團2026新年音樂會預告將歐洲巡演，讓世界聽見臺灣。圖為指揮家李哲藝。（圖／灣聲樂團提供）

▼【臺灣的聲音2026新年音樂會】

