太極拳協會會員大會登場 柯志恩允未來學習太極拳

高雄市綜合太極拳協會舉辦會員大會，由理事長葉俊傑主持，立委柯志恩特別到場向會員致意。（李雅靜提供）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市綜合太極拳協會廿八日舉辦會員大會，由理事長葉俊傑主持，立委柯志恩特別到場向會員致意，她承諾未來一定會找時間好好學習太極拳，親身體會太極拳帶來的健康與沉澱。

會員大會近五百名會員熱情參與，場面相當熱絡。除柯志恩之外，榮譽理事長、高雄市議員李雅靜，以及高雄市體育總會太極拳委員會總幹事黃文祐列席參加，展現對太極拳運動的關心與支持。

柯志恩致詞時表示，從事政治工作節奏快速、壓力大，更需要學習讓自己「慢下來」。她指出，太極拳強調柔、慢與穩定，不僅能強身健體，也有助於身心平衡，未來一定會找時間好好學習太極拳。

市議員李雅靜表示，太極拳是一項非常適合全民參與的運動，無論是長者、上班族或年輕族群，都能從中培養穩定度與專注力。她指出，她長期支持太極拳及基層體育發展，未來也會持續爭取更多資源，協助推廣太極拳等友善、可長可久的運動項目，讓市民有更好的運動環境。

高雄市太極拳協會表示，本次會員大會除例行會務報告外，也藉由交流表演活動凝聚會員向心力，未來將持續辦理相關課程與推廣活動，深化太極拳在高雄的發展。