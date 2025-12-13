太極與健康管理論壇多元探討

鄭子太極拳第三代傳人邱敏祥與搭檔（華語文教師）在東吳大學現場示範太極推手精髓。

10日，東吳大學ESG永續發展研究中心與福建省精華太極拳協會聯合主辦的「太極與健康管理論壇」會議以「線上主會場+台北分會場+福州分會場」形式舉行。浙江省瑞安市台辦主任林勝超受邀出席線上主會場，東吳大學會計學系教授沈大白、台北市鄭子太極拳學會榮譽理事長陸關祥（鄭子太極拳第三代傳人，建國中學化學名師退休，精通太極拳並熟識熊經及落胯奧秘）、監事主席林瑞雯、鄭子太極拳第三代傳人邱敏祥等在台北分會場現場參與。

會議聚焦太極現代應用與健康管理領域的跨地域、跨領域交流，匯聚兩岸學者、太極實踐者與健康管理領域專業人士，從永續發展、社會包容與實務經驗等多元視角，旨在為兩岸太極文化合作、全球推廣與社會價值拓展搭建對話平台。

◆主辦方致詞：太極與ESG理念的深度融合

東吳大學ESG永續發展研究中心主任吳幸蓁以預錄影片致詞，從永續發展視角重新詮釋太極的社會價值。她指出，太極「陰陽平衡、人與自然和諧」的本質，與ESG中「社會共融」（Social）理念高度契合———太極不依賴視覺、以感知與意念引導的特性，使其成為視障群體等特殊人群可參與的包容性運動。吳主任呼籲：「讓我們共同繪製太極拳永續發展與社會推廣的藍圖，將其好處帶給更多有需要的人。」

◆兩岸合作倡議：五點框架擘畫未來路徑

福建省精華太極拳協會由協會原會長陳秋卿致詞，會長曾建凱進行《太極拳運動對已受損膝蓋修復的探討》主題演講。陳秋卿在會中提出「深化兩岸太極合作的五點意見」，為後續交流提供清晰路線圖：

1、機制化交流：建立常態化研討會與聯合展演平臺。

2、技術標準化與創新：在保留流派特色基礎上，統一教學、訓練與評鑑規範。

3、青年人才培育：透過夏令營、競賽等活動傳承文化精髓。

4、國際聯合推廣：整合兩岸資源向世界傳播太極哲學。

5、包容性實踐深化：推動「盲人太極」、「盲人推手」等項目，鏈接文化傳播與健康管理。

台北分會場的陸關祥理事長隨後補充了他對鄭子太極拳全球推廣的具體構想：「鄭曼青宗師的故鄉在浙江溫州，希望能藉由尋根故鄉的機會，聯結全球宗師家鄉人的力量，共同向世界推廣鄭子太極拳，讓中華傳統文化的精髓傳播到更多角落。」身為鄭子太極拳協會榮譽理事長，他進一步介紹鄭子太極拳的發展脈絡與獨特價值：鄭曼青宗師為提升教學效率、回應社會需求，於民國27年（1938）在湖南國術館精簡楊家太極拳老架，創編出37式「鄭子簡易太極拳」———這是全球首套簡化太極拳，比後來的24式、42式早了十八年。陸關祥也曾代表鄭子太極拳受邀至西點軍校與聯合國演講，他強調：「鄭子太極拳特別重視內在心法，因此在台灣及全球各地擁有眾多習練者，是傳承中華文化的重要載體。」

◆學術視角：科學理論賦能太極傳承

東吳大學ESG中心研究員沈大白，以近代西方解剖學與生物力學的筋膜（Fascia）及結構張力（Tensegrity）理論為基礎，發表了對傳統太極拳「意」、「氣」等概念的科學解讀。他指出，筋膜作為人體連接肌肉與骨骼的網絡結構，其張力平衡與太極中「以意導氣、以氣引形」的內在邏輯高度契合；而結構張力理論則能解釋太極動作中看似神秘的力學傳導機制。這一研究不僅有助於提升太極拳教學效率，更為其普及與深入研究開闢了科學化的新方向與願景。

◆實踐展示：推手技藝展現太極精髓

隨後，論壇進入動態實踐環節。台灣祥雲學社的邱敏祥社長（曾獲世界太極拳比賽冠軍，為陶炳祥先生高徒）與其搭檔共同進行了太極推手的現場示範，精彩呈現化勁、發勁與借勁的核心技巧：搭手時以鬆柔感知對方力道，化勁時順勢卸力轉換方向，發勁時凝聚內力瞬間輸出，借勁時巧妙利用對方動勢引導平衡。這一示範不僅展現了傳統武術的精妙，更讓與會者直觀理解太極「以柔克剛」的力學智慧。

◆實務分享：太極步的健康價值與交流展望

福建省精華太極拳協會曾建凱會長針對太極練習中常見的膝蓋疼痛問題，分享了實踐經驗與解決方案。他以自身經歷為例：「過去我膝蓋常有不適，透過堅持練習太極步，如今已完全康復。」隨後他示範了太極步的要領：踏步輕緩、胯部放鬆、膝蓋避免扭動，強調「以腰帶腿、重心下沉」的核心原則。曾會長對本次遠距會議給予高度評價：「這是一次成功的新嘗試，讓兩岸太極愛好者跨越距離交流，開闊了視野。」他進一步展望：「希望未來兩岸能開展更多實體與線上結合的交流活動，深化太極文化的合作與傳播。」

◆實踐案例：視障者的太極康復之路

體育大學碩士簡輔萱以自身經歷分享太極對於視障群體的身心賦能價值。作為先天視障者，他透過太極（尤其是推手）訓練觸覺與本體覺，克服視覺限制並考取太極拳頂級教練證。其研究《幕後推手：運動對一位視障者的健康自主與復原力歷程之自我敘說》，更驗證了太極在重建身心連結、提升復原力中的關鍵作用。

◆會議成果與未來展望：

論壇交流形成三大核心共識：

1、社會價值再定義：太極不僅是養生運動，更是實踐ESG社會責任、促進殘障群體融合的工具。

2、合作框架成型：曾會長的五點倡議為兩岸太極交流提供可執行路徑。

3、包容性為核心：「盲人太極」、「盲人推手」等項目將成為未來推廣的重點創新方向。

與會者期待，本次論壇會議的務實倡議能轉化為具體行動，推動兩岸太極文化交流邁向更具社會影響力與包容性的新階段。