太極門宜蘭道館歡慶二週年神龍賜福、健康講座閃耀蘭陽

宜蘭太極門館慶加入過年寫春聯的熱鬧元素。（宜蘭太極門提供）

記者張正量／宜蘭報導

太極門宜蘭道館在農曆過年前特別以「龍騰馬躍 傳愛蘭陽」為主題，盛大舉辦成立二週年館慶。上午由神龍遊街賜福揭開序幕，下午在中山小巨蛋舉行慶祝茶會，吸引各界貴賓與鄉親近五佰人共襄盛舉。

為了呈現年節及慶祝氣氛，開幕安排首次亮相的「宜蘭勁好龍」出場，大龍由太極門弟子親手製作，率領百人隊伍自道館出發，行經宜蘭火車站等地標，展現神龍賜福的祥和能量，吸引民眾與國際友人駐足欣賞，為新的一年注入生氣與好運。下午茶會前，神氣家族迎賓展演熱鬧登場，場外園遊會以互動攤位呈現太極門「健康、財富、智慧、快樂、幸福」五寶，現場笑聲不斷。重頭戲「人生智慧健康講座」由林志恭醫師主講，分享「氣」對身心健康的重要性，內容深入淺出，獲得熱烈回響。

太極門宜蘭道館表示，成立二年多來，持續以古老智慧結合現代生活，為蘭陽注入正能量，未來也將透過更多公益活動，陪伴鄉親邁向健康、快樂與幸福。