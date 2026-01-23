太極門宜蘭道館歡慶2週年 神龍賜福健康講座 閃耀蘭陽

神龍祥獅護佑，太極門宜蘭道館以「龍騰馬躍傳愛蘭陽」為主題，盛大舉辦成立二週年館慶活動，Energy馬舞展演，聲勢氣勢架勢震撼全場。（圖：太極門氣功養生學會提供）

▲神龍祥獅護佑，太極門宜蘭道館以「龍騰馬躍傳愛蘭陽」為主題，盛大舉辦成立二週年館慶活動，Energy馬舞展演，聲勢氣勢架勢震撼全場。（圖：太極門氣功養生學會提供）

太極門宜蘭道館以「龍騰馬躍傳愛蘭陽」為主題，日昨盛大舉辦成立二週年館慶。上午活動由神龍遊街賜福揭開序幕，下午於中山小巨蛋舉行慶祝茶會，縣議員楊順木、林岳賢、林錫明、黃建勇、陳福山及中華武術總會理事長黃鯤忠等貴賓到場參與盛會或贈送花籃、墨寶、中堂致意，期許宜蘭道館能持續在地方落地生根，將健康養生概念、愛與和平的理念宣揚到最基層，造福更多宜蘭鄉親。現場湧入各界貴賓及鄉親好友達四六○位，共同見證這場盛會，致賀太極門氣功養生學會成立宜蘭道館，結合古老智慧、現代養生與修心養性，在蘭陽平原深耕兩年的喜悅成果。

「宜蘭勁好龍」首發遊街，為蘭陽注入祥和福氣。當日上午，由太極門師兄姊古法製作龍架龍身、親手縫製龍袍的「宜蘭勁好龍」首次亮相，自道館位於宜蘭市宜興路一段六十五號出發，展開賜福踩街遊行。超過百人的神龍隊伍氣勢磅礡，沿路經過宜蘭火車站等地標，展現「蟠龍如意神龍賜福」慈悲、勇敢、真智慧的善意能量，最終抵達中山小巨蛋，矯健靈動的展演吸引許多民眾及國際友人駐足。

中華武術總會理事長黃鯤忠表示，活動成功凝聚振奮人心的力量，展現年輕世代接棒、朝氣蓬勃的精神，這樣的精神正是太極門長期以來持續推動的方向，也與他多年來致力於發揚傳統文化的理念相互呼應。

宜蘭縣議會議長張勝德特助莊淑如表示，非常感謝太極門讓蘭陽這片土地裡充滿健康與和平的氛圍，希望大家能共同努力與成長。

宜蘭縣長參選人林國漳律師第一次參加太極門活動，希望這樣愛跟善的力量可以拓展到全宜蘭、全台灣及全世界。

神氣家族文化和豐盛五寶，帶起歡樂首頁。下午慶祝茶會開始前，三十幾位從六歲到六十歲的師兄姊，在小巨蛋門口排成神氣人龍，用滿滿的笑容和舞蹈迎賓，歡喜的氛圍感染現場民眾。場外園遊會同步展開，以濃厚中華文化風格設計互動攤位，讓鄉親在遊戲中體驗太極門五寶-健康、財富、智慧、快樂與幸福。活動內容結合擊鼓傳遞祝福、書籤卷軸創作、趣味健身闖關、笑臉彩繪與驚喜福袋抽獎等多元體驗，現場氣氛熱絡，笑聲不斷。