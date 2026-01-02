太極門弟子歡喜迎新年 苗栗縣元旦升旗典禮傳遞愛與和平良心文化

苗栗縣長鍾東錦與夫人在元旦升旗典禮中，與民間團體太極門積極參與公益事務的力量，引領全民共同為國家祈福。

苗栗縣政府於中華民國一一五年（二0二六年）元旦清晨在縣府前廣場舉行元旦升旗典禮。現場旗海飄揚，吸引上千名縣民不畏寒風熱情參與，齊聚一堂迎接新年的第一道曙光。今年適逢農曆丙午馬年，典禮以「馬到成功、苗栗願景」為核心，苗栗縣長鍾東錦、縣議會議長李文斌、立法委員陳超明、立法委員邱鎮軍及各鄉鎮市首長到場參與，展現苗栗地方團結共榮的精神，苗太極門弟子也在場歡喜迎新年。

現場隨著國歌奏響，全場肅立致敬，象徵對國家的祝福與對社會未來的期許。國旗冉冉升起，氣氛莊嚴隆重。在眾多參與團體裡，太極門弟子所組成的「神氣家族」隊伍，成為會場中最耀眼的風景。他們身著整齊潔白練功服和運動服，神采奕奕地充滿正能量的熱情與笑容，不僅是參與慶祝國家的生日，更是向在場所有嘉賓傳遞「愛、和平與良心文化」的訊息。

太極門弟子代表指出，在當前國際局勢變動不安之際，太極門弟子期許透過參與元旦升旗，鼓勵大眾從自身做起，以好心好念帶動社會和諧，更是每個人重新整理心念、為新的一年立下美好願望的最好時機。

參與活動的太極門弟子林小姐分享，清晨雖然寒冷，但心裡卻感到特別溫暖。「當國旗升起的那一刻，我心中充滿感動，也提醒自己，新的一年要用更好的心念對待家人與身邊的人，讓愛與和平從自己開始。」另一位太極門弟子吳先生表示，能在元旦參加升旗典禮，是一種難得的榮耀。「我們不是來表演，而是希望用行動表達祝福。看到許多民眾露出笑容，我覺得這就是良心文化最真實的展現。」還有許多現場的青年學子也表示，太極門弟子自然流露的喜悅與親切感，讓人感受到新年的希望與正能量，為莊嚴的升旗典禮增添溫馨的氣氛。

活動尾聲在祝福與歡樂聲中，鍾東錦縣長帶領全場貴賓大合照，並向全縣民眾喊話：「每一條道路的改善、每一個產業的落地、每一個家庭的笑容，都是我們努力的方向。」而太極門弟子也共同期許在新的一年，持續以良心為本，將正向能量帶入家庭與社會，與更多人攜手為台灣創造更加安定、和諧與幸福的未來。