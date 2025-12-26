太武山路段12／29起分階封閉至明年7月 春節全面開放方便走春

金門太武山玉章路牌樓至海印寺路段，12月29日起將封閉施工，但春節期間暫停施工，以利民眾登山走春。（于家麒攝）

為提升太武山區整體遊憩環境與道路安全，金門國家公園管理處辦理玉章路鋪面改善工程達成階段性里程碑，原封閉施工之後山屏東段道路已順利修繕完工，將自12月29日起恢復通行。為接續執行下一階段工程，屆時將轉為封閉前山玉章路牌樓至海印寺路段，但春節期間暫停施工，以利民眾登山走春。

有關施工階段與動線安排，金管處說明，本階段工程重點為玉章路前山段之路面拓寬、鋪面改善及景觀亮點營造。為兼顧施工效率與民俗節慶需求，將分為兩階段工程，規畫時程如下：

1.第一階段封閉施工期：114年12月29日起至115年2月12日止。

2.年節開放期：為便利民眾春節登山走春，自115年2月13日起至3月3日元宵節止，將暫時暫停施工並全面開放通行。

3.第二階段施工：115年3月4日過後將重新封閉，預計於115年7月完成全案工程，完工日期另行公告，屆時登山民眾即可恢復原有路線通行。

金管處特別提醒，太武山後山屏東段道路雖已恢復通行上、下山，車輛仍應持有合法通行證才能通行，登山民眾如要登山請將車輛停放在山下屏東文康中心停車場，切勿隨意停放；另因後山路段坡度較陡、彎道較多，請行經該路段之車輛務必減速慢行，並遵守現場交通標誌與指引。

對於施工期間造成之不便，金管處感謝民眾的體諒與配合，並將持續督促施工單位如期如質完工。未來將致力於打造更優質、安全的旅遊環境，誠摯歡迎民眾利用改善後的道路與步道設施，在後山修繕完工之際，共同感受太武山的自然與人文之美。

民眾若對太武山通行路線有任何疑問，或欲了解最新施工進度，歡迎洽詢金門國家公園管理處環境維護科蔡技正，服務電話：082-313156。

