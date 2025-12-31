「太歲星」發威！4生肖事業遇轉變 有望翻轉劣勢

從紫微斗數的系統來看，太歲星不像子平八字那樣單純以兇星視之，它更像是一顆啟動鍵。紫微斗數老師姚本軍指出，2026年4生肖事業轉變與發展會被太歲星影響。

2026年4生肖事業轉變與發展會被太歲星影響 。（示意圖／pexels）

生肖馬

2026年太歲星對於生肖馬，這一年在事業上最需要注意的是「角色與定位是否站得住腳」。命宮遇太歲，往往代表外界對你的期待、檢視與要求同步提高，你有機會被推到更前線的位置，或被要求為過去的決策負責。如果前三年已經默默耕耘、能力到位，那麼這一年雖然忙碌，卻容易因承擔而獲得認可；但若基礎未穩，太歲就會以壓力、質疑甚至自我懷疑的形式出現。因此在事業發展上，馬者要特別留意不要急於證明自己，而是回到專業本質，讓實力說話，這樣太歲的「檢驗」反而會成為升級的跳板。

生肖鼠

2026年太歲星對於生肖鼠，重點是在「外界變數」對事業的衝擊。對宮相沖代表容易在外部環境、人際互動、洽談與外出行程、合作關係或跨領域接觸中，容易出現突發狀況或關鍵轉折。從一個角度看，這是市場與機會主動找上門的一年，但同時也伴隨更高的不確定性；同時，太歲星是在考驗鼠者的應變能力與判斷力。事業洽談上尤其要注意話說出口、條件談妥之前的細節確認，避免因一時鬆懈而留下後患。這一年適合動中求變，但不適合衝動拍板。

生肖狗

2026年太歲星對於生肖狗而言，事業與金錢的連動性會被明顯放大。太歲偏沖的關係，代表錢的流動會變快，但好壞也來得直接。這是一年「帳目算總帳」的時間點，過去幾年的經營模式是否合理，會在現金流、獲利結構上顯現結果；同時也提醒，最忌諱為了短期利益而承擔過高風險。事業發展上，狗者要特別留意合約、分潤與投資判斷，因為這一年得到的與失去的，都不會模糊，而是清楚落袋或明確流失。

生肖虎

2026年太歲星對於生肖虎，意味著事業舞台會被直接照亮。因為偏沖為生肖虎官祿位置，代表職位、責任、社會角色與成就感，太歲在此，意味著升遷、轉職、權責變動或方向調整幾乎無法避免。從正向來看，這是一年「有機會被看見、被點名」的時期，若實力與準備俱足，太歲會推你上場；但從另一個角度來說，官祿逢太歲也代表壓力與責任同步加重，一旦選擇逃避或敷衍，問題會被快速放大。因此虎者在事業發展上要注意的是，不要只看位置高低，而要衡量自己是否真正能承擔該角色，否則太歲的考題，會變成消耗而非成就。

廣告 廣告

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

延伸閱讀

3星座最容易變肥羊 小心詐騙集團找上門

職場上出奇制勝！「4星座」心思奇巧 賺錢也別有門路

自帶青春濾鏡！ 4星座活力滿點 靠「人格魅力」狂圈粉