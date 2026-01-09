太歲正沖！4生肖財運恐受牽動 破財又傷身

生活中心／綜合報導

隨著2026年丙午馬年即將到來，民眾對新一年度的運勢與財務走向關注升溫。紫微斗數老師姚本軍指出，「太歲正沖」不應被簡化理解為吉凶好壞，而是一種象徵年度節奏被迫調整的訊號，代表既有的生活與金錢運作模式可能面臨檢驗，若仍沿用過往慣性處理資源與風險，財務波動與壓力感受將更為明顯，其中有4生肖在2026年的財務決策與資金管理上需更加審慎。

生肖鼠

2026年太歲星沖生肖鼠，財運的變化往往不是單純賺多或賺少，而是「金錢壓力直接反映在自身狀態上」。受正沖影響代表個人節奏、判斷與心態容易被外界牽動，進而影響財務決策，這一年容易因臨時決定、情緒性消費或錯估局勢而讓錢流失；從另一個角度看，太歲正沖命宮也是在提醒鼠者，過去習慣承擔的責任或金錢結構已經過重，若不調整，身體與精神就會先發出警訊。因此在財運上，最重要的不是擴張，而是降低錯誤率，避免因一時衝動而付出長期代價。

生肖龍

2026年太歲星對於生肖龍的影響，是財務流動被放大的一年，帶有「錢的進出變得明顯」的特性，正面來看，有機會接觸更大的金額或資源；但從另一層觀念來說，太歲也代表檢驗，代表你是否真的有能力駕馭這樣的財務規模。這一年要特別注意資金配置、投資結構與現金流穩定度，因為一旦判斷失準，損失往往來得又快又直接。財帛不怕動，但怕亂動，若只是被機會牽著走，反而容易陷入「賺得快、漏得也快」的循環。

生肖猴

2026年太歲星對於生肖猴而言，財運與事業的關係會被迫綁在一起。受其影響代表在工作、職位與責任，意味著事業方向、職務內容或權責結構容易出現變動，而這些變動會直接影響收入來源，這是一年「工作變、錢就變」的時間點，收入不再穩定依附於舊有模式。從另一個角度來看，也提醒猴者、不要用過去的工作價值去衡量現在的付出，否則容易覺得「做多賺少」而心生不平。這一年在財運上要注意的是，不要因職場不安而做出錯誤的金錢選擇，例如貿然跳槽或冒險投資。

生肖狗

2026年太歲星對於生肖狗，財運的問題往往不是帳面數字，而是「看不見的消耗」。受影響的是心理狀態、內在滿足與生活品質，意味著內心的不安、壓力或空虛感，容易轉化成金錢上的流失。從一種思緒來看，這一年可能為了舒壓、補償自己或維持表面安定，而產生較多非必要支出；從另一種觀點來看，也是在提醒狗者，若內在價值感不足，再多的金錢也留不住。財運上真正需要注意的，是避免用錢去填補情緒缺口，否則破財往往悄悄發生，等回頭檢視時才發現負擔已經累積。

