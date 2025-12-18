太歲爺上動土！詐團主打「刑事局局長交代」：我是局長兄弟 誘民眾投資

刑事局獲報，有詐團利用局長名義引誘民眾投資詐騙。(圖／翻攝畫面)

刑事局18日獲報，有詐團假冒刑事局局長周幼偉名義進行投資詐騙，過程中更強調「局長委託交代」、「局長是我兄弟」等語，誘騙民眾加入投資平台。對此，刑事局嚴正聲明，刑事局局長周幼偉從未認可、背書或推薦任何投資公司、理財平臺，也未曾透過任何社群媒體、通訊軟體進行投資宣傳活動。

警方獲報，一名陳姓工程師今年10月間被加入Line不明投資群組，群組內成員在這兩個月內，不斷頻繁張貼投資獲利之文字及照片，營造穩定獲利之假象，陳姓工程師見狀也跟風下載「東南慧通」投資APP，並依投資群組內的顧問指示操作。

詐團顧問先是在12月向陳工程師表示，恭喜他抽中「上市增資」股票，要求陳男匯款300萬元，陳男在匯款前察覺有異，質疑東南慧通公司是為合法投資公司，詐團為了取信民眾，不斷向陳男自稱「與刑事局局長周幼偉私交甚篤」，更掛保證是「局長兄弟」，謊稱已拜託局長指派高雄刑事組長「張志銘」，為讓陳男取信，對方甚至傳送偽冒與局長在局長室會面的AI換臉照片。

詐團為讓謊言更加真實，繼續謊稱「東南慧通」已繳納30億元給「金融監督管理委員會」作為保證金，出示偽造之相關文件，企圖以金管會及刑事局局長的優質專業形象，使民眾誤信後陷於錯誤、匯款投資，所幸陳男決定查證，向警方查證後才驚覺有詐團假冒警政高層與刑事局人員，及時清醒通報，保住荷包。

不過165反詐騙諮詢專線接獲多起民眾檢舉及報案，詐騙集團以「東南慧通」名義，在Facebook、Instagram等社群平臺投放廣告，以「局長推薦穩賺投資」、「警政高層認證平臺」等話術吸引民眾點擊。接著引導被害人加入LINE群組，安排假客服、假投資顧問及大量假會員，營造「高獲利」假象。初期讓被害人小額獲利提現，取信後誘導投入大筆資金，最終以「需繳保證金」、「帳戶異常需解凍」等理由，要求被害人持續匯款，直至人財兩失。根據統計資料顯示，有關「東南慧通」股票假投資名義行騙之報案紀錄共計4件，最高財損金額達新臺幣45萬元。

刑事警察局強調，任何冒用本局官警或其他政府官員名義進行商業宣傳、投資推薦者，均屬詐騙行為，刑事局將全力追緝到底，絕不寬貸，此類詐騙不僅侵害民眾財產，更嚴重損害政府公信力，刑事局已全力偵辦。政府機關及執法人員職責為維護治安、打擊犯罪，絕不可能介入或推薦任何民間投資活動。無論冒名對象是企業家、政府官員、演藝明星或網路名人，只要涉及投資、理財、獲利保證，務必提高警覺，如發現疑似詐騙訊息，請立即撥打165專線，切勿因貪念而落入詐騙陷阱。

