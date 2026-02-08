太殘忍！《世紀血案》殺青記者會竟是雙胞胎冥誕

導演葉天倫。翻攝自葉天倫臉書



1980年林宅滅門血案是台灣之殤，而改編此案的電影《世紀血案》卻發生演員寇世勳、李千娜疑似刻意淡化加害者傷害，且劇組更被爆出未取得當事人林義雄的同意就拍攝，殺青記者會更選在受害者冥誕當天，讓多位學者名人、網友看不不下去，導演葉天倫也撂重話說「影視圈不須這種毫無人性的團隊」。

葉天倫昨、今兩日頻繁在臉書上發文，他表示，要把真實刑事案件改編為影像創作，又想用真實人事時地物，首先就要取得當事人的認可，才有可能繼續寫劇本，「我要寫你的家人被殘忍殺害的劇本，但是不告訴你我劇本中幻想的殺手是誰動機為何。」這是何等荒謬的邏輯，顯示劇組「毫無專業，沒有人性」。

葉天倫還揭發，《世紀血案》選在2月2日舉行殺青記者會，而這一日其實是林宅滅門血案中遇害雙胞胎女兒冥誕，「如果這件事團隊不知道，表示這是一個毫無專業，沒有做功課的團隊，如果團隊知道……那就是刻意操弄，泯滅人性，故意在受害者傷口上踐踏，也踩在關心事件的所有人身上。」

葉天倫痛批，不管劇組團隊知不知道，都糟糕到不能再糟糕，「影視產業不需要這樣的團隊存在。」

葉天倫感嘆，陳文成事件、林宅血案、蔡瑞月老師、畫家陳澄波以及蔡焜霖前輩等人遭遇的很多故事，仍沒有人知道，或者被國民黨掩蓋事實、欺騙大眾，又或是說「每年228紀念煩不煩？要向前看」等，試圖讓大眾遺忘這些台灣重要歷史。

