太殘忍！《世紀血案》竟挑雙胞胎冥誕慶殺青 葉天倫砲轟：影視產業之恥

改編自 1980 年台灣歷史創傷「林宅滅門血案」的電影《世紀血案》，近日因「未獲授權強行拍攝」引發海嘯級公關災難。然而，更令社會各界髮指的細節曝光：劇組竟選在當年遭刺身亡的雙胞胎姊妹「冥誕」當天，大張旗鼓舉辦殺青記者會。此舉遭名導葉天倫重砲痛批「在受害者傷口撒鹽」，直言影視圈不需要這種毫無人性的團隊。

導演葉天倫在臉書發文表示，林宅血案是台灣人的集體傷痛，製作團隊在選擇殺青記者會日期時，竟然「精準」地對準了受難雙胞胎姊妹的冥誕。

他憤怒指出，這背後只有兩種可能：

毫無專業：團隊完全沒做功課，連受害者的相關日期都不知道，這是對史實改編極大的不敬。 泯滅人性：若知情卻仍選在當天慶祝，這就是為了話題「刻意操弄」，在遺族與關心此事件的人民心頭狠狠補上一刀。

葉天倫直言：「不管知不知道，都糟糕到不能再糟糕。影視產業不需要這樣的團隊存在！」

隨著「冥誕記者會」的爭議發酵，演員群也面臨巨大排擠效應。飾演施明德的黃河率先道歉並宣布退出所有宣傳，更揭發劇組曾保證有授權卻涉嫌隱瞞。楊小黎、夏騰宏也相繼發聲，強調若事前知情劇組如此漠視受害者情感，絕對不會接演。

網路上「#拒看世紀血案」的聲浪已攀上頂峰。網友紛紛怒斥劇組行為如同「吃人血饅頭」，在悲劇發生的日子慶祝電影完成，是對歷史與生命最無情的踐踏。

