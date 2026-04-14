太浪費！白沙屯媽祖進香驚見「完整餐盒丟路邊」 網全怒了：不吃就別拿

「粉紅超跑」白沙屯媽祖繞境，吸引大批信眾恭迎搶拍。（翻攝白沙屯拱天宮 臉書）

「粉紅超跑」白沙屯拱天宮媽祖13日凌晨起駕，吸引逾46萬名香燈腳隨行，獨特魅力無法擋，但卻因信徒過於失控，爆出不少爭議，有網友就po出信徒無償提供的免費餐盒竟整盒被丟在路邊，裡面還是滿滿的食物，痛心說希望大家惜食，不要糟蹋了大家對媽祖的愛。

「粉紅超跑」所到之處無一不湧入大批民眾恭迎媽祖過境，眾人搶拍，而為體恤信眾步行辛勞，都會有善心人士提供福食無償取用，形成善的循環，未料有網友發現，路邊有遭丟棄的餐盒，裡面的蛋糕麵包都很完整。

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「真的奉勸大家，吃不下不要拿不要拿」該網友痛心發文說道，希望大家能夠惜福，取自己所需即可，否則丟掉東西還有所自身福報，「需要的人很多，不要糟蹋了大家對媽祖的愛」

網友po文呼籲香燈腳們惜福惜食。（翻攝白沙屯媽祖全球徒步聯誼會臉書）

這一席話也引來許多網友共鳴，紛紛說道「當個有素質的 好燈腳！」「不吃就別拿啊，讓需要的朋友拿吧！」「人數一年比一年高，素質卻一年比一年低！感覺很多人是為蹭食物蹭結緣品而來！」「希望是忘記拿走的，但還是呼籲～拿剛好就好，拿了就要吃完 那是發放福食者的愛心，別糟蹋了」「真的，不要吃就不要拿，浪費食物」

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