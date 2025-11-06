太港動了! 「2025好友港節市集」11月8-9日重返華山文創園區

▲活動大使曾寶儀

體驗正宗港澳經典風味美食及文創小物

【記者 沁諠／台北 報導】財團法人臺港經濟文化合作策進會（下稱策進會）與大陸委員會（下稱陸委會）再度攜手於11月8日至9日每日11時至18時在華山文創園區舉辦「2025好友港節市集」活動，本次仍持續由在台港澳人士為大家帶來最多元道地的港澳風味美食及文創小物，打造最具港澳氛圍的文化聚落。

策進會秘書長盧長水指出，好友港節市集本年將邁入第三屆。活動自舉辦以來，每年皆吸引眾多台港澳民眾參與，尤其今年攤商報名數逾150家，足見已成為在台港澳人士指標性活動。為持續能讓在台港澳人士展現在台深耕成果，本年度將攤商數擴大至68家。所有你想得到的道地港澳美食如雞蛋仔、菠蘿油、燒賣、魚蛋及糖水等，都將在這兩天原味呈現。

廣告 廣告

想在台灣體驗「港澳感性」嗎？策進會及陸委會誠摯邀請您一同參與，跟我們一起沉浸在獨一無二的港澳氛圍當中。另外本次隆重邀請活動大使曾寶儀、活動召集人張啟樂蒞臨活動開幕式，並安排舞台互動遊戲，與民眾交流及同歡。同時也邀請多位台港歌手與表演團體包括香港電影金像獎最佳原創電影歌曲得主謝雅兒、前Beyond成員劉志遠，以及金曲獎最佳客語演唱人謝宇威等人同台演出。活動內容豐富盛大，歡迎大家利用周末假日前來體驗港澳文化魅力，讓「2025好友港節市集」給您滿滿「港動」的周末。詳情請詳閱以下懶人包！

▲「2025好友港節市集」

【2025好友港節市集懶人包：台港澳朋友看過來】

📅活動日期：114年11月8日(六) – 11月9日(日)

🕒活動時間：11:00 – 18:00

📍活動地點：華山1914文創產業園區 忠孝三角、華山劇場

🍴美食 x 文創雙重享受

48攤港澳經典美食 ＋ 20攤手作文創小物

🎤舞台精彩不間斷

兩天共八組台港歌手接力開唱，活動大使曾寶儀、總召集人張啟樂現身開幕，還有趣味互動遊戲 🎁 參加就有機會獲得市集折價券！

🌟現場限定好康（數量有限，送完為止）

💡消費集點（不限金額，集滿3點或6點可擇一兌換）｜

・集滿３點 → 好友主題徽章乙枚

・集滿６點 → 好友變色鋁杯乙個

🎫 好友券（折抵品項依各攤商公告為主）｜

集滿３點或６點即可再獲得好友券乙張，至合作店家消費單筆可折抵 NT$20！

📰 好友港節日報｜報紙風拍照體驗，讓你一秒登上頭條，留下最「港動」的回憶~

📝 問卷好禮｜完成活動滿意度問卷，即可獲得【好友港節 × 癲噹 DinDong貓】便條紙乙份（照片翻攝畫面）