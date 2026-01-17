生活中心／綜合報導

韓流天王Rain鄭智薰，17號晚上在小巨蛋舉辦巡迴演唱會，這是他睽違20年二度攻蛋，一開場就把跑步機搬上舞台，還半裸展現驚人八塊肌，福利給好給滿，粉絲們尖叫聲不斷。

八塊肌直接秀出來，甚至把跑步機也搬上台，這是健身畫面讓粉絲看好看滿嗎，43歲的韓流天王Rain鄭智薰，把演唱會變成極限體能才藝大賞。整場真的尖叫聲不斷，畢竟43歲能維持這狀態，真的不容易，而且為了滿足台灣粉絲，也秀中文和歌迷互動。

太炸裂！韓流天王Rain二度攻蛋 開場「半裸」大秀八塊肌

韓流天王Rain17日晚上在台北小巨蛋舉辦演唱會，開場就裸上身秀八塊肌，粉絲嗨翻。（圖／民視新聞）

韓國歌手 Rain：「好久不見！台北歌迷我愛你們！我練了很久，接下來我會和你們對話互動。」韓流天王Rain，17號巡演來到台北小巨蛋，睽違20年二度攻蛋，Rain透露為了這天，從一早就開始運動，畢竟整場演出超過一半以上的時間，都是裸著上身。





韓流天王Rain17日晚上在台北小巨蛋舉辦演唱會，不只裸上身還秀中文，超寵粉！（圖／民視新聞）

久違來台開唱，福利大放送，台灣粉絲帶著滿滿收穫，看來又有動力為生活繼續打拼。













