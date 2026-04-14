太熱了？高雄一夜2火警 冷氣機冒煙驚魂

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最近天氣真的好熱，高雄深夜不平靜，連續發生兩起火警。（圖／東森新聞）





最近天氣真的好熱，高雄深夜不平靜，連續發生兩起火警，分別是電腦公司跟住宅，都是因為冷氣主機冒煙起火，讓警消疲於奔命，好在都沒有造成人員傷亡，至於詳細起火原因有待火調釐清。

深夜，大樓窗戶，陣陣濃煙不斷竄出，消防人員趕緊登上雲梯車，破窗灑水灌救。高雄苓雅區民權一路上，一棟商辦大樓6樓的電腦公司，凌晨1點多，冷氣主機突然冒煙，當時還有一位員工正在值班，嚇得趕緊報案。電腦公司老闆：他要找滅火器打給我，我問他才知道是主機起火。

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好在消防救援，火警有驚無險，沒有造成人員 受困傷亡。但高雄夜晚不平靜，火警不只一起，前鎮廣西街一處集合式住宅，凌晨2點多 ，疑似因為冷氣主機起火。住戶在睡夢中，被警鈴聲嚇醒，趕緊逃生。民眾：「以為只是誤觸警鈴，聽到管理員廣播，才知道真的有狀況。」

大批消防員全副武裝，進入火場灌救，一位年約75歲的婦人，不慎吸入濃煙，但意識清醒，消防人員趕緊將她預防性送醫。第一大隊第二中隊大隊長黃思凱：「婦人沒有力氣倒在樓梯口，我們同仁一上去的時候就看到，趕快把她拉出來。」

深夜連續發生兩起火警，好在都沒釀成 嚴重死傷，至於詳細起火原因，還有待火調科人員，持續調查。

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