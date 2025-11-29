太熱情！盧廣仲來了吸引2500人 簽唱會盛況再現台北車站
【緯來新聞網】盧廣仲今（29日）舉辦新專輯《HeartBreakFast 傷心早餐店》簽唱會，吸引2500名粉絲到新光三越站前店支持，有歌迷凌晨3點半就到現場排隊等候，且現場專輯更是二度賣到斷貨，讓唱片行緊急調貨。
盧廣仲特別舉辦簽唱會與粉絲互動。（圖／記者陳明中攝）
盧廣仲在台上演唱新專輯中的〈太陽與地球〉、〈我只怪我自己〉，粉絲尖叫聲與大合唱貫穿整場，氣氛到最高點。他同步啟動全新巡迴《傷心早餐店》，「我覺得所有事情都有各種面向，這次跟小虎（鍾成虎）一起發想的傷心翻唱企劃，因為覺得世界上有傷心的跟不傷心的人，所以想做一張可以陪伴大家的專輯，一起展現生命的彈性。」
盧廣仲（右）抽中粉絲上台，對方周邊配備齊全。（圖／記者陳明中攝）
專輯發行後，盧廣仲不僅在Threads成為「土地公」，歌迷紛紛向他許願，他更突襲KTV唱新歌，展現過往少見的高互動性，笑說自己平常很安靜，但因為這次主題嶄新，想做一些過去沒體驗過的事，首次挑戰不拿吉他的表演方式。
粉絲擠爆現場。（圖／記者陳明中攝）
粉絲總是被盧廣仲無厘頭的留言逗樂，盧廣仲特別解釋：「我真的不是一個神經病，你們可能覺得比較無厘頭，但我是用一種開放的心看待，我覺得所有的問題不會只有一個解答，所以很多時候，你以為我的那個『已讀亂回』，其實是我在做一個事情，就是比如你遇到問題的時候，你沒有辦法解開它，可能可以把問題（換角度）看。」
盧廣仲閉上眼睛唱得投入。（圖／記者陳明中攝）
更多緯來新聞網報導
江祖平控被高層之子性侵！三立老朋友王宇婕同理發聲 盼「還她公道」
49歲阿龐罹淋巴癌10年沒健檢 體重飆到104公斤飆罵：誰說藝人要瘦
其他人也在看
黃明志捲命案終於認了！與對方10多年恩怨累積 謝侑芯招魂法會影片曝光
日前在桃園的某會館，拍攝到有人幫謝侑芯舉辦法會，引發外界關注。畫面中，一名法師正在為意外離世的網紅謝侑芯進行儀式。而記者詢問黃明志經紀公司對此消息，目前尚未回應。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
獨家》邱澤婚禮誓言「愛妳至死不渝」！許瑋甯落淚深情一吻
邱澤、許瑋甯結婚4年，今年7月兒子lan誕生，28日在台北文華東方酒店補辦喜宴，新娘身穿低胸白紗仙氣逼人，甜蜜對視邱澤散發粉紅泡泡，閃瞎所有人。新郎在婚禮上朗讀誓言時，逼哭新娘許瑋甯，全場也跟著哭一片，深情一吻畫面超閃。中時新聞網 ・ 20 小時前
許瑋甯邱澤「等4年婚宴」！半個演藝圈到齊 賓客名單曝光全網跪了
藝人許瑋甯與邱澤結婚即將滿 4 年，今年 7 月迎來寶貝兒子，今（28）晚終於在台北文華東方酒店補辦婚宴，首波嘉賓名單一曝光，星光程度堪稱半個演藝圈都到齊。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
兒子正面照曝！許瑋甯細數4個動心時刻 邱澤哽咽：化成灰燼依然在妳身邊
許瑋甯、邱澤昨晚（11╱28）在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚禮，共邀430多人喝喜酒，2人的誓詞也曝光，她細數被老公擄心的4個關鍵時刻，而邱澤則深情告白：「直到我們化成灰燼，我依然會在妳身邊。」簡直比偶像劇還甜，而寶貝兒子在婚宴現身，也成為焦點。太報 ・ 16 小時前
世紀婚禮最高潮！許瑋甯被Cue定情曲「破天荒熱舞」邱澤臉紅全被拍
邱澤與許瑋甯昨（28）日在台北文華東方補辦婚宴，兩人因電影《當男人戀愛時》結緣，2021年低調登記結婚，今年迎來兒子Ian。雖然婚宴採不開放媒體入場，但透過賓客社群分享，現場甜蜜片段仍在網路瘋傳，其中許瑋甯的一段「熱舞秀」更成為全場最高潮。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
蔡依林門票被炒翻！黃牛囂張出招「原價近3倍」 檢舉碰壁引眾怒
「Jolin」蔡依林12月30日起將一連3天在台北大巨蛋舉辦「PLEASURE世界巡迴演唱會」，死忠鐵粉聞訊後摩拳擦掌，在門票啟售當日湧入KKTIX搶票。沒想到，大批黃牛早早嗅到商機，於社群平台Threads發文高價轉售，最貴的「A區」定價6990元的門票，竟被喊到1萬6850元，相當離譜。自由時報 ・ 10 小時前
陳揮文告別19年《飛碟晚餐》！鬆口「被離職」內幕 未來規劃曝光
熱播19年的廣播節目《飛碟晚餐》無預警宣布收攤，消息一出，許多粉絲大為震驚。主持人陳揮文向聽眾告別後，今（29）日深夜1時許親自吐露內幕，表示自己不是主動離職，而是「被離職」。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
太荒唐！中國「萬代嘉年華」大槻真希唱到一半慘遭「卡歌」請下台，爆全面封殺日本演出
隨著近期中國與日本的關係因為高市早苗的「台灣有事」發言越演越烈越緊張，今日在中國社群平台更傳出有「No Japanese」的政策下達，除了一脫拉庫的歌手今日宣布取消在中國的演唱會之外，已在進行中的「上海萬代嘉年華」發生了更扯的事件，歌手大槻真希演唱《航海王》（ONE PIECE）片尾曲到一半時，竟然直接被「卡歌」請下台！Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 18 小時前
許瑋甯婚禮嗨跳定情曲 邱澤「滿臉寵溺」畫面曝光
許瑋甯、邱澤28日於文華東方補辦婚宴，2人因電影《當男人戀愛時》結緣，2021年登記結婚，婚後育有一子Ian。雖說場內並不對外開放給媒體拍攝，不過透過親友的社群，也能瞧見許瑋甯在婚宴上玩得不亦樂乎，邱澤則眼神充滿愛意的，看著妻子熱舞。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 17 小時前
獨家／陳柏霖閃兵50萬交保金竟是「借來的」 脫罩受訪遭網酸：還笑得出來
男神陳柏霖一直以來代言、戲約不斷，爆出閃兵、遭起訴2年8個月後，讓他演藝事業全面停擺，恐將面臨龐大違約金，而他財務狀況不如外界所想豐盈，如今爆出連50萬的交保金都是跟朋友周轉。鏡報 ・ 1 天前
陳柏霖財務陷窘境？出手闊綽曾自爆「出國只是為了吃個飯」
陳柏霖近來不僅爆出閃兵、遭起訴2年8個月，《鏡報》今（28日）接獲獨家爆料，指他財務狀況不如外界所想豐盈，連50萬的閃兵交保金都是跟朋友周轉。據了解， 陳柏霖私下經常花大錢旅遊、品嚐美食，甚至曾在唐綺陽的節目中自爆「出國只是為了吃個飯」。鏡報 ・ 1 天前
吳姍儒大讚許瑋甯、邱澤「21世紀最美新人！」 被問第三胎嚇傻了
吳姍儒今（28日）與老公王陽開出席許瑋甯、邱澤婚宴。她4年前結婚時老公沒有受訪，王陽開特地補感言說：「我很滿意（婚姻生活），我很享受婚姻生活當中。」吳姍儒回憶上一次來台北文華東方，還是結婚時，至今已經隔了4年，夫妻倆今一同出席，兩個孩子則在家拜託家人、保母照顧，她笑說很開心能來參加婚禮，更說：「21自由時報 ・ 22 小時前
直擊／邱澤、許瑋甯伴郎、伴娘團人選曝光 曝兒子Ian穿「小啾啾」超像爸爸
邱澤與許瑋甯的世紀婚禮於28日晚間在台北文華東方酒店盛大舉行，現場嘉賓堪稱三金等級，許瑋甯也甜蜜透露兒子Ian也在現場，「他今天穿得很爸爸很像，一樣有『小啾啾』。」兩人透露還沒想到蜜月地點日期，但一定會帶著寶寶一起，被笑說直接從蜜月升級成家族旅行！鏡報 ・ 22 小時前
主持19年節目突收攤！陳揮文認了「被離職」發文灑脫告別 轉戰YT拚經濟
陳揮文主持飛碟電台《飛碟晚餐》19年，昨（28日）突然在節目中宣布要和這個黃金時段說再見，直接在空中投下震撼彈。他事後在臉書分享心聲，強調離職是好聚好散，沒有任何的不愉快。陳揮文坦承主持近20年真的「累了」，但更大的原因，是電台節目調整。他在臉書提到：「我不是主動離職，而是『被離職』。」但語氣沒有半自由時報 ・ 8 小時前
吊車大王替女兒徵婚！完美女婿「1重要」條件曝光
娛樂中心／楊佩怡報導「吊車大王」胡漢龑身價逾百億，私生活與豪奢品味同樣吸睛。擁有驚人財力的他，不僅擁有4位妻子，14名子女，更蒐藏多輛動輒上億元的超跑，甚至打造竹北「小羅浮宮」與市值40億元的寶山「白宮總部」，話題不斷。近日他受訪時談到為女兒挑選女婿的條件，他和女兒們強調「如果沒遇到條件好的男生，也不用勉強去嫁」。民視 ・ 3 小時前
請李多慧拍影片開箱！業者賴帳沒給錢挨告 法院判決曝光她「代言價碼」
人氣啦啦隊員李多慧，以姣好身材、甜美笑容與親民性格圈粉無數，隨著李多慧人氣水漲船高，代言身價也被瘋傳超過百萬，不過，近期與李多慧合作的業者「開拓娛樂」，因未支付代言費及酬勞，被李多慧的顧問公司告上法院，李多慧的工作報酬價碼也曝光。據悉，李多慧拍攝限時動態、影片，應給付報酬20萬元、16萬元，但因遲遲未收到酬勞，遭提告求償包含違約金12萬6000元等，共計49萬6000元。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
許瑋甯、邱澤親了！婚戒「刻彼此名字」 曝兒子穿爸爸同款西裝亮相
演員許瑋甯和邱澤今晚在文華東方酒店舉辦婚禮，兩人結婚4年，現在才辦婚宴，邱澤表示兩人因工作忙，時間一直對不上，半年前兩人決定空出時間規劃婚宴，他還甜蜜地說「今天終於讓她實現了，覺得夢幻」。至於誰比較緊台視新聞網 ・ 22 小時前
49歲關穎曝更年期陷低潮 「理智線斷掉」老公扛雙重考驗
藝人關穎27日出席2025 第一屆蘋果愛美獎頒獎典禮，除了注重保養，49歲的她也坦然面對年歲的漸長，大方分享更年期的經歷。承認有一陣子陷入低潮，怎麼瘦都瘦不下來，理智線也很容易斷掉，笑說老公需要擔待比較多，因為女兒剛好也在經歷青春期，可謂雙重考驗。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
強佔Netflix排行榜！《他為什麼依然單身》好看在哪裡？沒人受得了霍建華那張嘴 痔瘡爆發邂逅朱珠成歡喜冤家｜劇情看點、集數整理
【文／徐瑞安】Netflix、WeTV熱播的陸劇《他為什麼依然單身》，由霍建華與朱珠主演，霍建華演出不婚主義的中年室內設計師「俞瑜」，個性傲嬌又毒舌，雖然長得帥，但沒人受得了他那張嘴，堪稱是最怪直男，劇情也探討都會男女對待愛情與婚姻的不同態度，爆笑又逗趣，自開播就掀起話題，收穫不少好評。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 5 天前
獨家／林道遠低潮期苦撐！為省錢吃即期品 準時8點超商報到
藝人林道遠近年在房仲業闖出成績，但他坦言，自己之所以會踏上這條路，是因為曾經歷一段極度拮据的日子。當時演藝工作不穩定，加上疫情後經濟尚未完全復甦，又得扛起房貸和家庭開銷，他形容那段日子「每個月都入不敷出」，甚至為了省錢，只能在晚間到超商購買打折的即期品度日。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前