太熱情！盧廣仲來了吸引2500人 簽唱會盛況再現台北車站

【緯來新聞網】盧廣仲今（29日）舉辦新專輯《HeartBreakFast 傷心早餐店》簽唱會，吸引2500名粉絲到新光三越站前店支持，有歌迷凌晨3點半就到現場排隊等候，且現場專輯更是二度賣到斷貨，讓唱片行緊急調貨。

盧廣仲特別舉辦簽唱會與粉絲互動。（圖／記者陳明中攝）

盧廣仲在台上演唱新專輯中的〈太陽與地球〉、〈我只怪我自己〉，粉絲尖叫聲與大合唱貫穿整場，氣氛到最高點。他同步啟動全新巡迴《傷心早餐店》，「我覺得所有事情都有各種面向，這次跟小虎（鍾成虎）一起發想的傷心翻唱企劃，因為覺得世界上有傷心的跟不傷心的人，所以想做一張可以陪伴大家的專輯，一起展現生命的彈性。」

盧廣仲（右）抽中粉絲上台，對方周邊配備齊全。（圖／記者陳明中攝）

專輯發行後，盧廣仲不僅在Threads成為「土地公」，歌迷紛紛向他許願，他更突襲KTV唱新歌，展現過往少見的高互動性，笑說自己平常很安靜，但因為這次主題嶄新，想做一些過去沒體驗過的事，首次挑戰不拿吉他的表演方式。

粉絲擠爆現場。（圖／記者陳明中攝）

粉絲總是被盧廣仲無厘頭的留言逗樂，盧廣仲特別解釋：「我真的不是一個神經病，你們可能覺得比較無厘頭，但我是用一種開放的心看待，我覺得所有的問題不會只有一個解答，所以很多時候，你以為我的那個『已讀亂回』，其實是我在做一個事情，就是比如你遇到問題的時候，你沒有辦法解開它，可能可以把問題（換角度）看。」

盧廣仲閉上眼睛唱得投入。（圖／記者陳明中攝）

