太熱門！王世堅諧音哏「一馬當堅」春聯超夯 限定1.2萬張5天快發完了

記者詹宜庭／台北報導

民進黨立委王世堅馬年「一馬當堅」春聯。（圖／翻攝畫面）

農曆春節將近，為迎接馬年，民進黨立委王世堅推出「一馬當堅」春聯，以諧音結合自身姓名，在春聯上以Q版恰吉拉拉小提琴的圖案為主視覺，並搭配水墨黑馬奔騰躍出的設計，「堅」字更特別以燙金字體呈現。春聯限量1.2萬張，從1月2日起發放，廣受歡迎，截至今（6日），春聯已經快發放完畢。

王世堅接受媒體聯訪時表示，春聯一向都是四個字，馬年常見的是「一馬當先」，而他這次則取其諧音，設計成「一馬當堅」，其中的「堅」字，象徵「堅定走在正義的道路」。不過，對於外界解讀「一馬當堅」是否暗示有意代表民進黨參選台北市長，王世堅澄清，自己完全沒有其他意思。

王世堅也強調，春聯限量1.2萬張，除了分送給選區民眾，只要有朋友打電話表示需要，也都會協助送出。據了解，春聯從1月2日起發放，截至今（6日），已經快發放完畢。

春聯「堅」字更特別以燙金字體呈現。（圖／翻攝畫面）

