太爽！以為彩券只中1萬 她掃描App後竟「多1000倍」嚇翻了

國際中心／李紹宏報導

羨慕！美國一對同事蘭迪（Randy）與艾普麗爾（April）日前合資購買彩券，開獎後原以為只中了350美元（約新台幣1.1萬元）的小獎，沒想到在利用App掃描確認後，才驚覺自己竟然「少看了3個0」，獎金瞬間暴增1000倍，實領高達35萬美元（約新台幣1100萬元），讓兩人當場驚呆直呼「完全不敢相信！」

美國一對同事合資彩券，竟中35萬元美金的大獎。（示意圖／PIXABAY）

根據外媒《紐約郵報》報導，這名幸運男子蘭迪是在1月7日陪妻子去看醫生的路上，順道在西芝加哥的一間超市購買了這張「幸運日樂透」（Lucky Day Lotto）。起初蘭迪對中獎金額毫不在意，甚至還大方跟同事開玩笑，說要把這350美元的小獎拿去多買幾張彩券碰運氣。

直到艾普麗爾細心地打開彩券局App掃描，螢幕上跳出的真實數字是35萬美元，才讓兩人意識到，這不是普通的「加菜金」，而是足以翻轉生活的巨款。

面對這筆突如其來的驚喜，這對好同事決定維持初衷平分獎金。艾普麗爾感嘆，當下發現獎金翻了千倍時，「一切都變了」。兩人目前對這筆意外之財的規劃相當理性，並不打算揮霍，而是計畫將錢投入退休金帳戶儲蓄，並進行房地產投資，為未來的退休生活提早鋪路。

事實上，該款樂透近期在當地好運不斷，另一位化名「職場媽媽」的女性也以孩子生日作為選號靈感，幸運抱走同額的35萬美元獎金，並準備帶家人前往阿拉斯加旅遊。這款僅限伊利諾州居民參加的「幸運日樂透」每天開獎兩次，雖然起跳獎金為10萬美元，但近期接連誕生幸運兒，也引發熱議。

