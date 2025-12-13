太犯規了！李多慧低胸化身聖誕女郎 一抬腳「纖細腿根」被看光

娛樂中心／綜合報導

韓籍啦啦隊女神李多慧來台邁入第三年，憑藉親民的性格圈粉無數，而她除了應援工作外，也是不少廠商寵愛的合作對象，近日，李多慧釋出跟外送平台的合作貼文，化身成聖誕女郎的激辣模樣，讓網友看了大飽眼福。

由於聖誕節即將來臨，李多慧應景打扮成聖誕女郎，只見她將一頭長髮盤起，辣穿低胸的聖誕節服裝，一抬腿更是辣洩腿根，瞬間惹得萬名網友暴動，隨後，李多慧還在胸前放上一個白色蝴蝶領結，營造禮物的感覺。

廣告 廣告

除此之外，李多慧在鏡頭前變換多種表情，時而拋媚眼，放電眼神迷暈不少粉絲，時而嘟嘴展現俏皮一面，同樣受到大家稱讚，許多網友見狀紛紛留言表示，「好辣公主」、「多慧最愛的聖誕節又來了」。

李多慧抬腳辣洩腿根。（圖／翻攝自IG）

更多三立新聞網報導

Tiffany熱戀卞耀漢早露餡！「激吻畫面被挖」她羞喊：親到嘴腫起來

王中平蹲地「往兒房門縫塞錢」被目睹 余皓然忍不住12字爆料尪習慣

公司證實了！CORTIS趙雨凡「是正港台灣囝仔」 昔登MAMA遭小粉紅砲轟

陳偉霆「藏愛4年」未公開震撼原因曝 首認官宣生子：一切在計畫中

