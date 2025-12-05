太犯規啦！F4甩開朱孝天 夢幻合體周杰倫、五月天阿信

言承旭（左起）、吳建豪、周杰倫、周渝民及五月天阿信5人夢幻合體，推出全新單曲〈恆星不忘Forever Forever〉。翻攝相信音樂臉書



男團F4日前合體引發關注，不過今天（12/5）曝光的最新組合，朱孝天已被排除，F3加入五月天阿信後，再加入天王周杰倫，5人推出全新單曲〈恆星不忘Forever Forever〉，堪稱世紀夢幻組合。

〈恆星不忘Forever Forever〉由周杰倫作曲、阿信作詞，今天下午5時在全球同步數位上線。其實，早在五月天大巨蛋演唱會前一個月，阿信就向周杰倫邀歌，周董當時回：「不錯喔！」但轉眼大巨蛋唱完都還沒收到歌曲，到9月阿信再傳訊給周董，周董反出考題要阿信先寫詞，阿信笑說：「周杰倫知道我詞會卡很久，想說緩兵之計，沒想到我真的寫好了，我一把詞給他，他就像閃電般三天就寫好了。」

言承旭、吳建豪、周渝民在戲劇、電影、音樂各有一片天，多年後三人再次在樂壇攜手合作，又有周杰倫、五月天阿信助陣，五人唱得開心，也玩得盡興，也從中獲得感動。吳建豪說：「這首歌的旋律和歌詞，很打動我整個人的靈魂。」

言承旭回想到過去的自己，他說：「因為經歷過很多事，經過了成長和包容，以前故事都會在心裡面流動著，大家現在還能再一起，很珍惜這樣緣份。其實就像阿信把我們聚在一起，很開心，並把能量散發出去。」

周渝民感性地說：「非常珍惜與我們共同成長、一路相伴的歌迷朋友們，是我們生命中最珍貴最美好的回憶，獻上〈恆星不忘Forever Forever〉，永永遠遠！重回最好的時光，永恆回憶就像恆星不忘。」

