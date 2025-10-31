太犯規的可愛！LV ×村上隆聯名包登場、限量開搶…CASETiFY微笑花行李箱萌炸機場

（圖／品牌提供）

這一波「村上隆宇宙」全面攻佔時尚圈，誰能抵擋那朵永遠在微笑的花？這位日本藝術鬼才正用滿滿的色彩與療癒能量，把日常單品變成可收藏的藝術品，無論是能背出畫廊氣場的LV限量包，還是超吸睛的太陽花標誌行李箱，這股可愛又狂的藝術浪潮，真的要跟上！

Louis Vuitton x TakashiMurakami 村上隆系列

Louis Vuitton推出 Artycapucines VII – Louis Vuitton x TakashiMurakami 系列，邀請日本當代藝術鬼才村上隆（Takashi Murakami）為經典的 Capucines 手袋 注入天馬行空的創造力，推出 11 款極具收藏價值的限量設計，讓藝術直接”背上街頭”。

廣告 廣告

（圖／品牌提供）





出身東京的村上隆，以將日本傳統繪畫、動漫美學與超現實可愛文化完美融合而聞名。這次他更讓每一款包都像是一個在你手中的迷你藝術宇宙，大膽改造 Capucines 的結構與比例，讓它不再只是包包，而是一件可隨身攜帶的雕塑藝術。從經典的 Monogram Multicolore 到療癒的微笑花朵，品牌工坊的工匠們運用傳統手工技藝與尖端科技，將藝術家的異想世界一一立體化。Artycapucines VII 系列 不只是收藏家的夢中逸品，更是一場以包為語言的創意狂想曲。

（圖／品牌提供）





其中最大的亮點為：Capucines EW Rainbow，以萬花筒般千變萬化之色彩重塑經典包型，重新設計經典 Capucines 手袋的結構與尺寸，並以村上隆最具代表性的彩虹花圖案為造型。Capucines Mini Mushroom ，一件洋溢迷幻色彩的藝術傑作，以銀色鏡面帆布製成包身，上面裝飾著以手工拋光、刺繡呈現出100 朵村上隆筆下的奇幻蘑菇圖案。

（圖／品牌提供）





令人驚嘆的 Capucines Mini Tentacle，是從村上隆的一件雕塑作品中汲取靈感，將其標誌性的「另一個自我」Mr. DOB 變成一隻頑皮的章魚。精緻絕美的 CapucinesEW Dragon，利用前所未有的包款結構與極致的匠人工藝，忠實再現村上隆於 2010 年創作長達 18 公尺之巨幅畫作《雲中之龍 — 靛藍》的壯闊氣勢。

（圖／品牌提供）





Capucines BB Golden Garden，盡顯極致優雅的氣質與品牌對精湛工藝的承諾，包身以皮革鑲嵌技術覆以金箔處理，綻放出光彩奪目的光芒。如同藝術雕塑般的 Panda Clutch，以銀色黃銅金屬精心打造，並飾有 6,250 顆手工鑲嵌的水鑽。

（圖／品牌提供）



Artycapucines VII - Louis Vuitton xTakashi Murakami 系列將採用限量發行，並於 10 月 21 日在巴黎巴塞爾藝術展全球首度亮相，之後開放預訂。

村上隆 xCASETiFY：FLOWERSBLOOM 聯名系列

除了Louis Vuitton推村上隆藝術包，這次CASETiFY也推出的限量村上隆聯名「FLOWERS BOUNCE 行李箱」專為旅行控打造，延續 CASETiFY 經典波紋手機殼設計，首度將矽膠材質與太陽花標誌結合，無論穿梭機場、漫步異國街頭，都能成為最耀眼的焦點。

（圖／品牌提供）





還有僅於此次聯名系列中限量提供的「獨家限量 FLOWERS18K 金手機殼」，將透過盲盒獨家發售，同時也是市面上首見的手機殼盲盒購買機制，超稀有產品將讓收藏家們體驗前所未有的驚喜與收藏價值，尊貴奢華的夢幻逸品一旦錯過就不再。

（圖／品牌提供）





原始連結

看更多 CTWANT 文章

BTS柾國炸裂腹肌開大絕、粉絲嗨翻！JENNIE化身暗黑女神，全場都淪陷

秋冬最狂聯名鞋清單：BAPE®攜手STRAY KIDS推聯名款、限量秒殺…Swarovski X PUMA超閃賽車鞋必收

秋冬最火配件是它？《膽大黨》× KlassiC.聯名眼鏡、放膽搞怪，OWNDAYS一站購足超貼心