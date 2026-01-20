太狂了！動力火車接30場尾牙 粗估千萬入袋

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導

動力火車在開年就宣布將於5月15日至17日，一連三天在台北小巨蛋舉行「動力火車 一路向前 世界巡迴演唱會 台北旗艦場」，並於今（20）日在台北舉行記者會，已經進入尾牙季，動力火車也透露已經接了30場尾牙。

動力火車已經累積接了30場尾牙。（圖／記者吳雨婕攝）

動力火車談到今天接了幾場尾牙，他們起初提到沒有真的算過，尤秋興表示：「我很少在看行程表，都是工作人員跟我說明天幾點出發，所以就是跟著他們走就對了。」也不諱言提到，有過一天趕場2至3場尾牙的紀錄，目前累計接了大概30場尾牙，粗估賺進7000萬。

廣告 廣告

此外，動力火車昔日同門師妹S.H.E的Ella傳出沒有向前東家華研國際買S.H.E的歌曲版權，說起此事，動力火車透露有關心Ella，「把她們當成是終身的師妹，以前在同公司的時候很好，希望兩方面事情可以圓滿落幕，我們也沒什麼立場講這件事情。」

更多FTNN新聞網報導

動力火車宣布開唱！5月攻進小巨蛋連唱三天 售票時間曝光

動力火車尤秋興結婚7年被檢場催生！床上脫口這句話 遭太太罵「閉嘴」

RAIN演唱會點名聽障粉絲互動現誤會 親用「繁中長文」致歉

