太狂了！台灣製機車夯爆 「這國家」狂掃貨成大黑馬：訂單飆2921％

生活中心／李紹宏報導

台灣在已開發國家中是少見的機車王國之一，在雙北區域的「台北橋機車瀑布」更是奇觀，可見台灣人有奪愛以機車代步；外銷到國外的台製機車也很受歡迎。一則有趣的數據顯示，今年前9個月，台製機車的買家排名上，日本仍穩居龍頭，不過意外的是，「澳洲」的訂單竟然暴漲30倍，成為第5大買家！

台灣「機車瀑布」成為奇觀，而國產機車也很受國外歡迎。（示意圖／資料照）

台灣機車外銷結構生變？澳洲訂單「暴增近 30 倍」成超級黑馬

根據《台灣區車輛工業同業公會》的資料顯示，今年前9個月台灣機車的出口總額達到49.02億元台幣，仍較去年同期微幅下滑3.13％。以出口金額細究，已開發市場對台灣機車的需求呈現成長趨勢。日本以11.18億元穩居第一，且年增達51.73％。

歐洲市場的復甦更為強勁，西班牙異軍突起位居第2，出口額暴增243.96％；義大利也近乎翻倍，年增 95.46％。

最令人意外的是澳洲，以2.4億元的出口額躋身前5名，其年成長率飆升至驚人的2921.36％，金額只略低第4名的以色列（2.44 億元），堪稱今年市場的超級大黑馬，顯示台灣高附加價值的機車在特定高端市場大獲成功。

《台灣區車輛工業同業公會》的資料顯示，今年前9個月台灣機車的出口總額達49.02億元台幣。（示意圖／PIXABAY）

此外，從上述數據顯示，雖然出口金額微幅下跌，但「外銷數量」卻逆勢呈現大成長，體現了外銷結構正在分流。

今年前9個月，機車外銷總量累積達16.91萬輛，年增幅度高達10.21％，僅9月單月外銷量也年增 6.04％。這股數量成長的強勁動能，主要是因為對交通工具有剛性需求的中東與非洲市場在支撐，包含阿拉伯聯合大公國（4.66 萬輛）和馬達加斯加（3.03 萬輛）穩居數量外銷的前兩大市場，讓全年外銷量有望挑戰新高。

