太狂了！藥丸下肚後「竟會發訊號給醫師」 再也不怕患者忘吃藥

麻省理工學院研發出能自動回報服藥狀況的智慧膠囊，智慧膠囊內建的微型天線呈捲曲狀，外層塗有特殊塗層，確保在胃酸環境中能正常運作並發送訊號，一旦被病患吞下，就會向外部裝置發送無線訊號，讓醫療人員即時掌握用藥情形。這項技術將徹底改變慢性病患者的服藥管理方式。

麻省理工學院（MIT）研發智慧膠囊。右圖可見內部捲曲的微型天線，左圖為塗層成品；一旦吞下肚，它就會發送無線訊號向醫生「打卡」回報。（圖／MIT研究團隊）

研究團隊將這款膠囊命名為「SAFARI」，其核心技術是一種由鋅與纖維素製成的可生物降解天線。當膠囊抵達胃部後，胃酸會溶解外層包覆，在釋放藥物的同時觸發天線發送無線射頻訊號。照護者或醫生能透過穿戴式裝置接收這些訊號，確認病患已完成服藥。

全球醫療界長期面臨服藥依從性不佳的困境。根據統計，美國約有半數慢性病患者未按照醫囑規律服藥，這種情況每年造成十二萬五千人死亡，並導致數千億美元的醫療資源浪費。研究團隊希望透過這項技術解決這個棘手問題。

全球醫療界長期面臨服藥依從性不佳的困境。根據統計，美國約有半數慢性病患者未按照醫囑規律服藥。 （示意圖／Pixabay）

安全性方面，研究資深作者、麻省理工學院副教授喬凡尼崔佛索（Giovanni Traverso）表示，除了約零點四毫米的射頻晶片會隨糞便排出體外，其他組件大多能在消化道中安全分解。這項設計克服了過去類似技術因組件無法消化而導致腸道阻塞的風險。

豬隻實驗已證實該技術的可行性，訊號能穿透體內組織傳輸至約六十公分外的接收器。雖然這款高科技藥丸的成本較高，無法應用於感冒藥等一般處方，但對於器官移植抗排斥藥、愛滋病或結核病等「漏吃一顆就可能致命」的高風險療程，將發揮關鍵作用。

這項研究成果已發表於《自然通訊》（Nature Communications）期刊。

