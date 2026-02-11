太狂了！30歲女星「捧4.3億現金」無貸款買下豪宅 財力震撼全網
娛樂中心／蔡佩伶報導
女星Jennie是韓國女團「BLACKPINK」成員，亮麗的外型吸引許多粉絲喜愛，更是時尚品牌的寵兒，近日，她被韓媒報導無貸款購入位於韓國首爾的豪宅，展現驚人的財力。
根據韓媒《韓國經濟TV》報導，Jennie去年（2025）斥資200億韓元（約台幣4.32億）買下首爾的房子，由於不動產登記資料中，沒有顯示任何的抵押權，因此推測是以現金方式結清，如今房子也已完成過戶申請。
事實上，Jennie不是首位以現金購屋韓國藝人，去年（2025）新婚的金鍾國也砸62億韓元買豪宅當作婚房，上節目時透露現金買房純粹是不希望繳任何利息，而年僅21歲的張員瑛去年底同樣被韓媒報導花總價137億韓元（約3億台幣），買了首爾高級住宅區漢南洞的73.8坪豪宅。
