太狂！周杰倫要參加澳網了 放話贏了千萬獎金全捐出

周杰倫將參加澳網。（圖／翻攝自周杰倫IG）





天王周杰倫近年來熱衷網球，經常可以看他在社群平台分享與蕭敬騰、林書豪的好友們一較高下，沒想到今（12）日他驚喜在社群上宣布「我要以球員身份參加澳網了」，消息曝光後，粉絲們又驚又喜，紛紛湧入貼文留言。

事實上，周杰倫參加的是「1分大滿貫（One Point Slam）」，比賽採取單淘汰制，由22名職業選手及10名業餘球手對決，雙方以猜拳方式決定發球或接發球，率先拿下1分即可獲勝晉級，最終贏家將可以拿到100萬澳幣（約新台幣2120萬）的獎金。

廣告 廣告

周杰倫在限時動態分享喜訊，笑說「一月十四號記得來澳網看一下，因為只有一分，也有可能我連球都碰不到就出局了。」他也曝光戰略，「如果可以，我選擇我發球，至少可以碰到球。」

不過周杰倫也貼心喊話粉絲，比賽有可能不到一分鐘就結束了，「所以不用大老遠飛來，不過當地的朋友要來加油也非常歡迎喔。」他也表示要是最後真的贏了，要將所有獎金全數捐出，不少粉絲也為他加油，更封他為「網球王子」。

周杰倫宣布參賽的好消息。（圖／翻攝自周杰倫IG）

周杰倫宣布參賽的好消息。（圖／翻攝自周杰倫IG）



【更多東森娛樂報導】

●是周杰倫嗎？林書豪引退「神秘嘉賓」現身 剪影曝光掀暴動

●林俊傑認愛「七七」投震撼彈 周杰倫、阿信發聲給祝福

●誰打得贏？阿妹台東跨年太強 網友求開斗內：表演超猛

