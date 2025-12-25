太狂！國民黨副主席南下「讓謝龍介拿手槍」理由曝光了

政治中心／徐詩詠報導

針對2026縣市長選戰，國民黨日前在台南完成整合，前立委陳以信宣布退出初選後，黨主席鄭麗文宣布徵召現任立委謝龍介參選下屆台南市長。如今，國民黨台南市黨部退伍軍人委員會，舉辦歲末感恩餐會，現任國民黨副主席季麟連也南下力挺謝龍介，只不過季麟連在台上當場掏出一把「手槍」，致贈給謝龍介，意外引發話題。

季麟連稍早在餐會上和謝龍介同台，他也當場秀出一把黑色手槍，在現場送給謝龍介，謝龍介笑得相當開心，甚至一度把手放在扳機內部。季麟連指出，自己原本要帶一枝長槍來，但在高鐵上怕不方便，就拿一款最新的手槍，他說明，這手槍是陸戰隊員工廠所製，此次送上手槍，預祝謝龍介火力全開，現場活動人員則連忙補充說明手槍是「吉祥物」。

國民黨副主席南下拉抬謝龍介「竟送對方手槍」！超狂畫面曝光

謝龍介（右二）在感恩餐會中，收下自家副主席致贈的槍枝。（圖／民視新聞資料照）

對此，政治評論員吳靜怡在社群表示：「蔣萬安想淡化張文，但我們誰都很難忘記謝龍介，打黑金幹嘛右手要拿『手槍』？變態！趕快抓他！」









