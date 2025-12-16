太狂！好市多驚喜開賣哈雷重機 直接下殺20萬 再送5,000元購物金

美式賣場好市多（Costco）再度推出重量級商品，近日全台多家分店驚喜展出哈雷重機（Harley-Davidson），吸引會員駐足圍觀。此次與哈雷合作推出的購車方案，不僅祭出最高20萬元以上的降幅，更加碼提供 5,000 元好市多購物金，或價值 7,990 元的行車記錄器、重機考照課程等好禮二選一，在重機圈掀起熱烈討論。

好市多此次現場展出的車款包含兩款熱門車型—— Nightster™ Special 與 Sportster™ S。根據門市銷售人員說法，Sportster™ S 車款定價 92.9 萬元起，好市多專案價為 76.9 萬元起，相當於下殺 17%；另一款 Nightster™ 975S 定價為 86.9 萬元起，專案價則為 66.9 萬元起，降幅高達 23%，等於直接現省 20 萬元。本次專案為黑鑽會員專屬購車優惠，目前全台14家好市多門市皆已上架哈雷重機，真正把精品級的公路經典帶進量販場域。

為吸引更多會員入手哈雷，好市多本次購車方案還提供好禮二選一，包括5,000 元好市多購物金以及HP M700 Pro 行車記錄器（市價 7,990 元）或免費重機考照課程。符合資格的會員可自由選擇，並享有好市多黑鑽會員額外優惠。

哈雷作為全球重機文化的象徵，以 V 型雙缸引擎、獨特巡航車架與自由精神備受車迷追捧，是許多人心目中「一生一定要擁有一次」的夢想車款。此次哈雷重機走入量販賣場，讓更多會員能近距離接觸經典車款，甚至以較親民的價格入手。

