太狂！慣竊橫跨4縣市的6宮廟偷8把鯊魚劍 4縣市法官累計判處22個月

「鯊魚劍慣竊」劉宥助半年內，橫跨4縣市到6宮廟偷8把鯊魚劍。示意圖。海巡署提供

橫跨全台四縣市、專偷鯊魚劍的慣竊劉宥助，今年1月初到7月中旬，在台南後壁、嘉義市、台南柳營、嘉義水上、彰化埔鹽等6間宮廟偷竊8把鯊魚劍，警方僅找回3把。綜合被告的四起司法案件，他六度偷竊，累計被判處22個月徒刑，外加拘役60日，但因為分散各地，且刑期未超過半年或拘役均諭知可易科罰金，僅有嘉義保安宮的加重竊盜案遭判處7個月，必須入監服刑。

鯊魚劍，俗稱鋸鰩鼻鋸，道教常作為法器和收藏品，也稱鯊魚齒或骨刀，是民間乩童「五寶」之一，用於辟邪或召請五營兵將。台灣沿海已約30年未見鋸鰩蹤跡，自2008年起已被政府列為保育類野生動物。每把鯊魚劍要價不菲，從數萬元至數十萬元不等。

鋸鰩是體型最大的一種魟魚，台灣沿海已約30年未見鋸鰩蹤跡。翻攝環境資訊中心網站

「鯊魚劍慣竊」劉宥助，首宗犯行是今年1月12日下午，他騎車到台南後壁隴西府徒手偷竊一把鯊魚劍及現金600元，贓物放在不知情友人車上，幸被警方尋回、歸還廟方。4月14日晚間，劉宥助又搭乘計程車到柳營區大腳腿真武宮，他利用一支捕蛇夾夾取殿內鯊魚劍後離去，並將捕蛇夾棄置於殿內，不幸的是鯊魚劍下落不明。台南地方法院針對這兩次犯行，依竊盜罪分別判處拘役30天和40天，合併應執行拘役60天。

台南案件審理期間，劉宥助4月3日徒手竊取嘉義市長安宮一把價值7萬元鯊魚劍；4月6日又到嘉義市五顯帝廟徒手竊取一把價值10萬元鯊魚劍。嘉義地院審理此兩案時，認定他是累犯，依竊盜罪分別判處4個月及5個月，這兩把鯊魚劍也是未歸還。

5月10日，劉宥助到嘉義縣水上保安宮踰越該宮廟的鐵製柵門，徒手竊取兩把價值20萬元的鯊魚劍。嘉義地院認定他其犯「踰越安全設備竊盜罪」，為累犯，判處7個月徒刑。

7月11日，劉宥助到彰化埔鹽龍水宮竊取神像旁的兩把鯊魚劍，價值約13萬元。他得手後曾將贓物藏放於附近草叢，並呼叫計程車欲離開，因計程車司機發覺有異而將他載回宮廟，隨後他倉促逃離。警方循線查獲並扣得兩把鯊魚劍彰化地院考量其為累犯，法治觀念淡薄，判處6個月。

劉宥助在四起司法案件中，被判處的刑期總計為有期徒刑共22個月（7個月、 6個月、5個月、4個月），拘役共60日。嘉義地院兩案（4個月及5個月）和彰化地方法院一案（6個月），均諭知可以易科罰金，但嘉義保安宮的加重竊盜案遭判處7個月，通常不予易科罰金。被告恐要在監所內懺悔。



