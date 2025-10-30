太狂！檢舉達人「4個月獲12萬獎金」 網實測：只給1成太少

各縣市政府陸續恢復亂丟菸蒂檢舉獎金制度，「檢舉達人」應時而生，苗栗縣有檢舉達人4個月藉檢舉約630件獲得約12萬元，有人實測單件能得到96元獎金，讓其他網友笑稱簡直是在做功德。

全台各縣市2025年陸續恢復亂丟菸蒂檢舉獎金制度，盼從民間遏止亂丟菸蒂的亂象。（示意圖／非當事畫面／中天新聞）

有民眾在臉書社團「爆怨3公社」發文，他2024年6月期間檢舉1名駕駛亂丟菸蒂，對方遭處1200元罰鍰，他在2025年10月份收到檢舉獎勵金發放通知，根據貼文所附照片，單子紀錄核發獎勵金120元，扣除稅金20％實得96元獎金，他驚喜證實「原來檢舉丟菸蒂真的有獎金」！

有民眾收到前1年檢舉亂丟菸蒂的獎金發放通知單，經扣稅後可獲96元。（圖／翻攝自Facebook@爆怨3公社）

貼文引起許多網友留言討論，「本來就有，只是難檢舉」、「舉報人要知道丟的人是誰，所以基本上只有騎車和開車的人丟的，檢舉才會成立」、「在路上騎車是真的很煩那些隨手抖菸蒂的」、「根本做功德」、「環保類的都有，違規類的沒有」。但也有人指出，「罰1200元，檢舉獎金96元，不符合比例原則啊」。

此外，苗栗縣環保局曾公布2025年1月至4月受理檢舉亂丟菸蒂件數紀錄，1149件中有630件來自1位檢舉達人在國道3號西湖服務區的「戰果」。若按《廢棄物清理法》第50條規定計算，也就是亂丟菸蒂可處1200元以上、6000元新台幣以下罰鍰，若以每件裁罰1200元、檢舉獎金比例按20％計算，再扣除20％稅金，苗栗縣該名檢舉達人約可獲得12萬元檢舉獎勵金，不無小補。

