太狂！檢舉達人「4個月獲12萬獎金」 網實測：只給1成太少
各縣市政府陸續恢復亂丟菸蒂檢舉獎金制度，「檢舉達人」應時而生，苗栗縣有檢舉達人4個月藉檢舉約630件獲得約12萬元，有人實測單件能得到96元獎金，讓其他網友笑稱簡直是在做功德。
有民眾在臉書社團「爆怨3公社」發文，他2024年6月期間檢舉1名駕駛亂丟菸蒂，對方遭處1200元罰鍰，他在2025年10月份收到檢舉獎勵金發放通知，根據貼文所附照片，單子紀錄核發獎勵金120元，扣除稅金20％實得96元獎金，他驚喜證實「原來檢舉丟菸蒂真的有獎金」！
貼文引起許多網友留言討論，「本來就有，只是難檢舉」、「舉報人要知道丟的人是誰，所以基本上只有騎車和開車的人丟的，檢舉才會成立」、「在路上騎車是真的很煩那些隨手抖菸蒂的」、「根本做功德」、「環保類的都有，違規類的沒有」。但也有人指出，「罰1200元，檢舉獎金96元，不符合比例原則啊」。
此外，苗栗縣環保局曾公布2025年1月至4月受理檢舉亂丟菸蒂件數紀錄，1149件中有630件來自1位檢舉達人在國道3號西湖服務區的「戰果」。若按《廢棄物清理法》第50條規定計算，也就是亂丟菸蒂可處1200元以上、6000元新台幣以下罰鍰，若以每件裁罰1200元、檢舉獎金比例按20％計算，再扣除20％稅金，苗栗縣該名檢舉達人約可獲得12萬元檢舉獎勵金，不無小補。
《中天關心您｜吸菸有害健康！》
檢舉亂丟菸蒂4個月狂賺12萬 單件獎金曝「根本做功德」
環境部推動「菸蒂不落地」政策，各縣市今年起恢復亂丟菸蒂檢舉獎金，苗栗縣就有檢舉達人4個月檢舉超過600件，進帳12萬元。有網友近日在社群表示，之前檢舉一名駕駛亂丟煙蒂，最近真的收到獎金，不過單件金額只有96元，眾人看了都笑說「根本是做功德！」中時新聞網 ・ 1 天前
