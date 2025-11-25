太狂！男子竟把馬路當健身房 「青蛙跳穿越車陣」路人全驚呆

彰化街頭驚現「青蛙哥」跳過馬路，車流嚇到急煞閃避。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

彰化市旭光路24日上午出現驚人一幕，1名男子公然在車流量不小的馬路中央，以「青蛙跳」的方式蹦跳穿越，讓經過的駕駛和路人全看傻眼，畫面被民眾拍下上傳網路後立即引爆討論，不少網友直呼「太誇張！」警方獲報後也介入調查，準備依規定開罰這位「青蛙哥」。

事件發生於上午11時09分，一段由網友上傳至「社會事新聞影音」的影片顯示，這名背著背包、穿著短褲的男子突然在車道上彎曲膝蓋、往前跳躍，完全無視周遭往來不停的車輛，他先從外側車道跳到雙黃線附近，途經之處駕駛們被迫減速閃避，深怕一個煞車不及，就真的讓這位「青蛙哥」成為青蛙遊戲裡躲不過車輛的角色。

這段「真人版青蛙過河」影片曝光後，立刻在網路掀起一陣熱議，許多網友忍不住留言諷刺：「這是在考特種部隊嗎？」、「禮讓行人就算了，還要禮讓青蛙跳？」、「他是不是把現實生活當成小時候玩的青蛙過河？」也有人直搖頭感嘆，這類危險行為根本是在拿自己的生命開玩笑，更危及其他用路人的行車安全。

警方獲報後立即派巡邏警力前往現場，但男子已不見蹤影，警方表示，雖然未在第一時間找到人，但已著手調閱監視器畫面追查身分。依《道路交通管理處罰條例》第78條規定，行人若未依規定擅自穿越道路，可處新台幣500元罰鍰，若有其他危險行為，也可能依法加重處理。

警方也再次呼籲民眾，穿越馬路務必走行人穿越道或斑馬線，不要因為一時好玩、逞強或拍影片製造話題而將自己置於危險之中。馬路上每一次的不當舉動，都可能造成無法挽回的悲劇，絕對不是開玩笑的地方。

