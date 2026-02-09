太狂！華晨宇出手「拿下三塊地」 打造專屬演唱會寵粉：有吃有喝有房子

娛樂中心／蔡佩伶報導

華晨宇開唱宣布「拿下三塊地」。（圖／翻攝自微博）

中國歌手華晨宇當年參加音樂節目《快樂男聲》奪下冠軍出道，才華洋溢的他也推出許多作品，深受歌迷的喜愛。近日，華晨宇無預警在演唱會時宣布「拿下三塊地了」，未來演唱會不用再租建舞台，讓台下粉絲尖叫聲連連。

8日微博瘋傳華晨宇演唱會影片，他提到以往演唱會都是要到城市搭建舞台，但如今他「拿下三塊地」，喊話要打造專屬於粉絲的演唱會，他並未說明三塊地的正確位置，而是在舞台上形容「一年四季如春的地方」，開心表示演唱會有吃有喝有玩，同時喊話粉絲未來可以透過直播，討論如何把家裝修的漂亮一點，消息傳開後，粉絲對於他大手筆買地感到震驚。

不少網友大讚華晨宇「真的寵粉」、「這訊息量給我看呆了」、「華晨宇這波操作大炸裂了」，還有網友根據華晨宇釋出的訊息，猜測土地位置可能是在中國雲南。

