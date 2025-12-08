太狂！ 超商賣「大閘蟹＋＄39代客料理」 網驚：海產店？

超商開賣活體大閘蟹加上代客料理，引起網友討論。（圖片提供／傑森花藝JASON FLOWER）

超商和賣場代客料理服務夯！台南、高雄部分超商開賣活體大閘蟹，每隻重達5.3至5.8兩，只要加價39元就能享用清蒸「蟹」逅，且由持有中餐烹調丙級執照的店員親自料理，一推出立即秒殺。賣場祭出「海味代煮」服務，鮭魚排名第一，蝦類居次，平日可賣1至3片，假日更達8至10片，未來不排除增加干貝等選項。日系平價超市服務則依地區不同，高雄不定時供應活體水產代煮，北部則鎖定牛排、燒肉等肉品，掀起「代煮商機」新趨勢！

超商和賣場的服務不斷創新，如今台南和高雄的部分超商門市已開始銷售活體大閘蟹，甚至提供代客料理服務，引起網友熱烈討論。這些超商店員經過特別訓練，擁有中餐烹調丙級執照，確保料理品質。同時，賣場也積極推出海鮮代客料理服務，每月最多可煎超過100片魚排，顯示這項服務已成為新興消費趨勢，創造可觀商機。

超商服務範圍不斷擴大，除了熱壓吐司、雞排和烤馬鈴薯等常見熟食外，現在更進一步推出活體大閘蟹銷售及代客料理服務。這些活蟹每隻重達5.3至5.8兩，消費者只需加價39元，超商就能使用薑與酒將大閘蟹清蒸處理。目前此服務僅限於台南康橋和高雄愿橋門市提供，且由經過特別訓練並持有中餐烹調丙級執照的店員負責料理，一推出便迅速售罄。

賣場代客海鮮，假日均煎10片魚，每月最多破百片。（圖／TVBS）

消費者對此創新服務反應良好，許多人表示可以在超商嘗鮮非常方便，只要食材新鮮就能接受。不過也有消費者表示驚訝，不知道超商已經開始提供這類服務。

與此同時，各大賣場也推出海鮮代客料理服務。消費者只需加價30元，就能獲得專業料理並附贈馬鈴薯和鮮蔬。賣場公共事務部北區經理張君鴻表示，從現煎牛排到現在的海產料理，每日都有顧客選擇這項服務，幾乎成長到一天快10幾位，一個月總計有數百位顧客使用。

代客料理海鮮服務夯，成為新商機。 （圖／TVBS）

根據賣場觀察，海鮮代客料理中，鮭魚排名第一，蝦類則居第二。平日一天平均可賣出1至3片魚排，假日則增至8至10片，若遇特價活動銷量更多。賣場未來也考慮增加煎干貝等品項。

日本平價超市則依門市位置提供不同服務，高雄門市會視活動不定時推出活物水槽代客處理，而北部門市的代客料理則以牛排、燒肉和牛舌為主，且不需額外付費。這種代煮商機不斷擴大，已成為新的消費趨勢。

