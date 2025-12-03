太狗血！富商公公認罪「光速復合」媳婦情人 唯一受害者兒子仍在監獄受苦

這對亂倫的英國父子，愛上同一個人，又有驚人後續。（翻攝畫面）

這對亂倫的英國父子情敵，又有驚人後續！富豪商人馬克（Mark Gibbon）被控試圖在佛羅里達州把他的前媳婦兼小情人潔絲敏（Jasmine Wyld）給活活溺斃，但他急著認罪回英國團圓的嘴臉，竟成了法庭上最大笑點！

這位身價不凡的燈光工程師馬克，與小他近30歲的潔絲敏本來在佛州的高級度假村玩，卻因酒後大吵，馬克竟然在泳池內多次將潔絲敏的頭壓入水中，直到潔絲敏9歲的女兒趕來，才救了這段孽緣的女主角。馬克因此遭控「謀殺未遂」並被逮捕。

為何謀殺未遂案，竟讓法庭爆出哄堂大笑？

但在上個月庭審中，案情急轉直下，馬克承認了較輕的「毆擊傷害」罪名，順利達成認罪協商。

廣告 廣告

根據《每日郵報》報導，法庭錄音檔曝光，庭審時，馬克的律師凱文（Kevin Cox）開玩笑說：「我的當事人（馬克）為了趕快回英國與潔絲敏重聚，他根本是渴望被驅逐出境！」這番話當場讓法庭內的法官、律師團和被告本人都笑翻了！

儘管差點被自己的公公兼男友殺死，潔絲敏顯然對這段畸戀愛得難分難捨。在馬克獲釋並返回英國後，媒體曝光了兩人的最新照片：他們在共同居住的豪宅附近，一起遛狗曬恩愛！這位62歲的富商馬克，已完全重回潔絲敏的懷抱。

她險被情殺，他開車撞老爸，這家人怎麼了？

驚人的是，潔絲敏原本是馬克兒子亞歷克斯（Alex Gibbon）的未婚妻。消息人士爆料，亞歷克斯曾在與潔絲敏還在交往時，撞見她在自己老爸的床上，直接引爆一場家庭大戰！從此父子兩人形同陌路、徹底決裂。

誇張的是，去年2月，因與父親馬克發生爭執，亞歷克斯憤而開著保時捷衝撞父親，最終被判刑2年。

現在，馬克避開了牢獄之災，並與媳婦情人潔絲敏在價值3千多萬的雙併別墅裡享受甜蜜時光，而他的親生兒子亞歷克斯，仍在監獄裡服刑。這齣英國商界的八點檔，簡直是把所有的道德倫理都拋到腦後了！

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

更多鏡週刊報導

豪門不倫玩出火！富商公公泳池欲溺斃前媳婦 她戀愛腦求法官放過恐怖情人

吃飽就想睡？「暈碳」讓身體偷偷囤脂 減重醫教你3招吃碳水不發胖

吳建豪疑暴瘦20公斤！電梯自拍嚇壞粉絲 本尊曬新影片回應了