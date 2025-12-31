太狗血！陸女與「表姊夫」偷情生女收千萬 表姊怒告1原因被打臉

大陸重慶市傳出一起離奇案件，一名男子與妻子的表妹婚外情長達20多年，並育有一女，期間男子給對方超過千萬台幣，直到男子2022年與妻子離婚，事情才曝光，如今雙方對簿公堂。

大陸重慶傳出離奇婚外情糾紛。（圖／翻攝《央視》）

《澎湃新聞》報導，這名男子林森，與妻子的表妹白萍地下情多年，並於2010年至2022年間，陸續透過銀行轉帳及微信支付，給白女累計超過300萬人民幣（約1347萬台幣）。

直到林男與妻子於2022年離婚，事情才曝光，林妻認為，丈夫未經其同意，擅自將夫妻共同財產贈與婚外第3人，憤而向法院提起訴訟，要求白女返還全部款項。

豈料法院一審判決指出，林男在婚已婚狀態下與白女交往並生育子女，「確實違反夫妻忠誠義務，違背公序良俗」。但就財產贈與效力部分，法院認為，林妻早已知曉丈夫與白女的不正當關係，且從雙方微信聊天內容可見，林妻「明知林男定期向白女支付生活費、資助購房，亦未提出異議」。

判決並指，加上雙方離婚時已就夫妻共同財產分割達成一致，因此法院裁定駁回林妻返還款項的請求。林妻不服一審判決已提起上訴，她於29日證實，二審已開庭審理，但尚未宣判。

