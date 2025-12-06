太狠心！悲情兄弟「不睡覺、疑偷錢」 阿公老爸輪流抄拍痧板開扁！

台南林姓男子竟與父親過度體罰兩個兒子，法官以故意對兒童犯傷害罪判5個月及3個月徒刑。示意圖

台南市林姓父親因不滿10歲、7歲兒子熬夜不睡，又懷疑孩子偷錢，竟與自己的父親（孩子祖父）聯手，輪番持「拍痧橡膠板」和「藤條」對年幼的孩子施暴，造成兩人全身多處受傷、瘀青。台南地方法院認定這種教訓方式已嚴重「逾越管教界線」，依成年人故意對兒童犯傷害罪，簡易判決父親應執行徒刑5個月，祖父則判刑3個月。

法院判決書揭露，這起事件發生在2022年10月間，林男與前妻育有的兩名未成年兒子（當時年僅10歲及7歲）與他同住,。第一次施暴是在該月8日，僅因為兩個孩子超過了睡覺時間仍不肯休息，林父就基於傷害的犯意，拿出「拍痧橡膠板」責打。因孩子閃躲，造成其中一人臀部出現紅腫印痕，另一人背部紅腫,。

沒想到月底悲劇再度上演，林家父子發現家中的現金不翼而飛，竟懷疑是其中一名孩子所偷拿。兩人基於傷害犯意，先由祖父拿起藤條抽打孩子的屁股數次，接著林父再接手繼續毆打屁股數次。

根據檢方取得的驗傷資料、照片與社工資料顯示，被害兒童傷勢極為慘重，包括大腿大片瘀傷、臀部與膝蓋瘀傷、雙手疼痛瘀傷，甚至連臉部與耳朵都有挫傷痕跡，傷勢分布全身。

台南地方法院審理時指出，被告林男與其父（祖父）是《家庭暴力防治法》所規定的家庭成員關係，對於身心均尚未完整發育的兒童，兩人本應克制情緒，並細心、耐心以待。

然而，兩人卻僅因孩子逾時不睡，或懷疑偷竊錢財，就持拍痧橡膠板、藤條毆打孩子成傷。法官認為，雖然民法賦予父母懲戒權，但行使懲戒手段必須與教育目的相符，且不得濫用。林家父子身為成年男性，施暴手段已顯然過當，且不具備積極正面的教育意義,。

法官認為，兩人行為均構成《兒童及少年福利與權益保障法》第112條加重後的「成年人故意對兒童犯傷害罪」,。林父因有三次犯行，分論併罰，定應執行有期徒刑5個月；祖父則被判處有期徒刑3個月。



