太猛了 中市清潔隊用「寶特瓶」制服眼鏡蛇

▲利用寶特瓶將眼鏡蛇引誘到瓶內(圖／環保局提供2025.10.31)

[NOWnews今日新聞] 臨危不亂真英雄！台中市南屯區兩名清潔隊員在執勤維修垃圾子車時，突然遇到民眾手持鐵架夾著一條劇毒眼鏡蛇求助，現場一度緊張。兩人憑著機警與冷靜，竟以「寶特瓶」成功制伏毒蛇，化解危機，讓在場民眾直呼「太厲害了」。

台中市政府環境保護局指出，南屯區清潔隊張姓與王姓臨時工日前前往春社東巷執行垃圾子車維修作業時，突遇民眾夾著一條眼鏡蛇求助。兩位同仁察覺情況危急，為避免蛇脫逃傷人，立即展現臨場反應與專業素養。

他們靈機一動，就地取材從子車回收物中找到一只合適的寶特瓶，合力將毒蛇小心引入瓶中，順利安全封存，全程展現冷靜與機智。

環保局表示，基層同仁平日除維護環境整潔、執行設備維修外，也常面對突發狀況。此次事件充分展現兩人高度的警覺力、膽識與為民服務精神。張員、王員事後謙虛表示，當下雖緊張到手心冒汗，但能幫助民眾排除危險，「一切都值得」。

民眾對兩位環保同仁的果敢行動表達高度感謝，直呼他們「不只會打掃，還會抓蛇！」。目前這條眼鏡蛇已交由台中市農業局動物保育單位進行後續處理，確保安全無虞。

環保局提醒，若在住家或郊區發現蛇類出沒，切勿驚慌或自行捕捉，可立即撥打「1999市民專線」通報，讓專業人員處理。市府也肯定同仁臨危不亂的表現，強調將持續鼓勵基層人員維持警覺與應變力，共同守護市民安全與居住環境。

